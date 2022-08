Látványos munkálatok több gyergyószéki iskolában

Több gyergyószéki iskolában a vakáció utolsó heteiben is látványos munkálatok zajlanak. Van, ahol elkészülnek iskolakezdésre, máshol várhatóan egy hónappal később fejeződik be a felújítás, és van, ahol a szeptember ötödikén kezdődő tanévben ideiglenes helyszíneken zajlik majd az oktatás.

A gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Szakközépiskolánál kívülről is látható, hogy felújítás zajlik:

A tető felújítása még hátravan, de azzal viszonylag rövid idő alatt el tudnak készülni; mindenképp azt szeretnék, hogy az oktatás alatt már ne zavarják az osztályokat a munkálatok. A bentlakás is felújításra vár (együtt a sportpályával – az erre készített projektjük támogatást is nyert), de ehhez majd később kezdenek neki.

„Még nem vagyunk készen, de mindenképpen arra törekszünk, hogy az iskolakezdésre minden jelenleg zajló munkával végezzenek a szakemberek, és rendben elkezdődhessen itt az új tanév. Nagyon remélem, hogy így is lesz” – tekintett a közeljövőbe az igazgató.

A középiskola eddigi épületének felújítására is pályázatot nyertek, oda költözik a Siklódi Lőrinc Általános Iskola, annak korábbi otthonát, a templom melletti földszintes épületet pedig visszaadják a tulajdonos római katolikus egyháznak – ismertette Puskás Elemér ditrói polgármester, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan

a Dr. Csiby Andor Általános Iskola teljes felújítása is megtörténik,

valamint előkészületben van egy bölcsőde-, óvoda- és napközifejlesztésre vonatkozó nyertes pályázatuk megvalósítása is.

A Ditróhoz tartozó Orotván is megújult épületben kezdhetik el a tanévet a falu gyerekei, itt is mindent felújítottak és új bútorzattal rendezték be a létesítményt.

Borszéken ideiglenes helyszíneken

A borszéki Zimmethausen Szakközépiskolánál még messze van a felújítás vége, az a cél, hogy 2023 őszén indulhasson újra itt az oktatás. Amint Mik József borszéki polgármestertől megtudtuk, a mostani tanévre ideiglenes megoldásokat kellett eszközölniük. Az elemi osztályos gyerekek már áprilistól a kultúrházban tanultak, a középiskolásoknak a sportcsarnokban rendeztek be termeket, az 5–8. osztályosok egy része a 49-es villában, a többiek ennek a közelében, az ifjúsági házban kezdik pár hét múlva a tanévet.

„Ez mindenki számára kényes helyzet, ezért áldozatvállalást kérünk mind a tanároktól, mind pedig a diákoktól. De úgy gondolom, megéri ez, hiszen