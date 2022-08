Látványos a munka, de nehéz lesz iskolakezdésre elkészülni

Még javában zajlanak a felújítási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium Iskola utcai épületénél, ahol az általános iskolások fognak tanulni. Az épületből csak a falak maradtak meg az eredeti állapotban, a tető nagy részét kicserélték, és az épületszerkezetet is jócskán meg kellett erősíteni – nyilatkozta lapunknak Laczkó György, az iskola igazgatója.

a magyar kormány a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen keresztül kiegészítette a felújításhoz szükséges összeget, valamint a kivitelező cégek is meghitelezték a munkálatokat

Egy éve küzdenek a gáz- és vízszolgáltatás üzembe helyezésével – emelte ki az igazgató, felidézve, hogy a gázszolgáltatóval a teljes vezetékrendszer cseréjéről már tavaly júniusban megkötötték a szerződést, de azóta nem történt előrelépés. A vízvezetékrendszer korszerűsítésével kapcsolatban is hasonló akadályokba ütköztek.

Laczkó hangsúlyozta, a felújítás előrehaladását a kései beszállítások is nehezítik, például

Az épület felújítása során több statikai újítást is meg kellett valósítani, többek között betongerendákkal erősítették meg az épület alapzatát és a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően a tető alá vasbeton födémet építettek – tudtuk meg a helyszínen a projektfelelőstől, aki megjegyezte,

Laczkó György igazgató lapunk kérésére beszámolt az újdonságokról is: új kazánház, mozgássérülteknek fenntartott lift és három új mosdó is kiegészíti az eddigi struktúrát. Teljesen átalakul az udvar és a terasz, valamint az egészségügyi szakképzés titkársága és az előadóterem is ebben az épületben lesz.