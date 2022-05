Látványban színes, hangokban gazdag

Igazán színes látványvilág fogadta a hétvégén azokat, akik kilátogattak a marosvásárhelyi várba, ahol élőben, kiállításokon és képeken is meg lehetett bizonyosodni, milyen gazdag a Maros megyei népviseletek világa. De a zenén, a hagyományos foglalkozásokon, kézműves termékeken és előadásokon keresztül is ízelítőt lehetett kapni a magyar, román, német és roma szokásvilágból a harmadjára megszervezett FolkFórumon.

Igazán színes látványvilág fogadta a hétvégén azokat, akik kilátogattak a marosvásárhelyi várba, ahol élőben, kiállításokon és képeken is meg lehetett bizonyosodni, milyen gazdag a Maros megyei népviseletek világa. De a zenén, a hagyományos foglalkozásokon, kézműves termékeken és előadásokon keresztül is ízelítőt lehetett kapni a magyar, román, német és roma szokásvilágból a harmadjára megszervezett FolkFórumon.

Hirdetés

Idén a szervező Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány mellé a Parapács Egyesület és a Vásárhelyi Forgatag is társult, így egészült ki kézműves vásárral a rendezvény.

Szombat délelőtt már tele volt színes népviseletbe öltözött táncosokkal a marosvásárhelyi vár, és a Maros megyei néptáncegyüttesek egymást váltották a nagyszínpadon: láthattuk, hogyan táncolnak a székelyberei, palotailvai, dicsőszentmártoni, mezőzáhi, maroskecei, csittszentiváni, marosludasi kicsik és nagyok – de természetesen marosvásárhelyi néptánccsoportokból sem volt hiány.

A néptánc mellett néprajzi előadások, népviselet-kiállítás is vonzotta a folklór kedvelőit, míg a gyermekek több alkalommal is vásári bábjátékon szórakozhattak. Érdemes volt bekukkantani a vár különböző bástyáiba is, ahol fotó- és videokiállítások, de népviseletekből álló tárlat is várta a látogatókat, valamint szakmai beszélgetéseken is részt lehetett venni.

Kézműves foglalkozásokkal is várták az érdeklődőket, például