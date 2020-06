Látogatható a gernyeszegi Teleki-kastély

Telefonos egyeztetés után látogatható a kastély • Fotó: Haáz Vince

Már a nyitás napján nagy volt az érdeklődés a kastély és annak története iránt – mondta érdeklődésünkre Cristian Man, aki román és angol nyelven vezeti az érdeklődőket, ismerteti velük a család történetét, a kastély múltját. A kulturális menedzser elmondta,

a látogatók több mint fele az ország más vidékeiről érkezett, távolabbi megyékből jött.

Magyarul, románul és németül is vezeti az érdeklődőket Molnár Krisztina, a kastély másik kulturális menedzsere, aki a Székelyhonnak elmondta,

a jelenlegi szabályok szerint egyszerre csak három személy léphet be a kastélyba. „Ha négy- vagy öttagú család érkezik, őket természetesen nem szakítjuk szét, beengedjük. De idegeneket nem kapcsolunk össze”

– mondta, hozzátéve, hogy a park idegenvezető nélkül is látogatható, a hat hektárnyi kastélykertbe nem szükséges az előzetes bejelentkezés.

Az idegenvezetők az épület történetéről, a családról, annak Erdély történetében betöltött szerepéről beszélnek. A látogatók érdeklődéssel hallgatják a több százéves múltról szóló beszámolót, de a 20. századi eseményekre, az államosításra, kilakoltatásra, a kastély további sorsára is kíváncsiak, ahogy a mostani állapotokra, a gróf terveire is.

Míg korábban a Teleki-kastély látogatóitól adományt fogadtak el egy-egy kastélytúrát követően, az idéntől belépődíjat kérnek az érdeklődőktől.

„Ez így pontosabban követhető, elszámolható, ezért javasoltuk a grófnak a belépő bevezetését” – magyarázta Molnár Krisztina. Felnőtteknek 20 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej, tíz év alatti gyerekeknek pedig ingyenes a belépő.

Idén is a tervek között szerepelt a kastélynap, amit minden évben megszerveznek júliusban, ám a koronavírus-járvány ezt a tervet is felülírta. Eredetileg július 18-ra tervezték az előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, kiállítással, gyerekprogramokkal, vezetett kastélytúrával gazdagított egész napos rendezvényt. Molnár Krisztinától megtudtuk, egyelőre augusztusra napolták, abban bízva, hogy akkor lehetővé teszik az egészségügyi szabályok, hogy tömeget fogadhassanak. Az elmúlt években ugyanis akkora népszerűségnek örvendett a kastélynap, hogy a négyezret is meghaladta a látogatók száma.

A kastélylátogatásra a 0723–037922-es telefonszámon lehet előre bejelentkezni.