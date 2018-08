Látható, tapasztalható a fejlődés a lovasterápiás foglalkozásoknak köszönhetően

Játékos módszerekkel a fejlesztésért. A paci hátán megszűnik a félelem, feloldódnak a gátlások • Fotó: Pethő Melánia

Folyamatosságot biztosítva a terápiás fejlesztéseknek, harmadik alkalommal szervezte meg idén az Örömhangoló, illetve másodjára a Patás Barát elnevezésű programját a Salvator Alapítvány. A gyergyószentmiklósi Mocsárban lévő lovaspályán

a két külön program során fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel élő, illetve tanulási zavarral küzdő vagy fejlődési nehézségeket mutató, nem fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak.

Az eredményesség mérhető – „ki hangyányi, ki annál kisebb léptekkel, de önmagához képest mindenképpen fejlődik” – állítja Gáll Katalin pszichológus, lovasterapeuta. Az idei év plusz hozadékaként említi, hogy a gyerekeket elkísérő szülőknek is segítségükre van a terápia. „Amíg becsukják előttem az ajtót, nem mászhatok be az ablakon. Most viszont meglepetésemre

egymás után jönnek a szülők, mondják el aggályaikat, adják ki feszültségeiket.

Ez hatalmas dolog olyan emberektől, akik nem nagyon járnak sehova, nem szívesen beszélnek gyermekük állapotáról vagy éppenséggel szégyenkeznek emiatt. A gyermekeik fejlesztéséért az életüket is odaadnák, de saját magukért szinte semmit nem tesznek. De ha a szülő nincs jól a bőrében, nem tud jót nyújtani a gyermekének sem” – fogalmaz a terapeuta. Mint mondja, amellett, hogy meghallgatja, esetleg tanácsokkal látja el a szülőket, a foglalkozásokba is bevonja azokat, akik hajlandóak erre. „Ez legalább akkorát segít rajtuk is, mint a gyermekeken” – mutat rá a szakember.