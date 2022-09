Lassan mindennapossá válik: pénzt nyertek a beruházásra, ám az nem lesz elég

Még számos bürokratikus munkát kell elvégeznie a felsőboldogfalvi önkormányzatnak, amíg elkezdhetik az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépítését. Jó eséllyel nem lesz elegendő a beruházáshoz a pályázaton nyert összeg, hiszen jelentősen megdrágultak az energiaárak, akárcsak az építkezési anyagok. Ez egyébként már nem is újdonság: ezzel szembesül fél éve minden önkormányzat.

Többen is felkeresték lapunkat az elmúlt években, arra panaszkodva, hogy még kisebb szárazságok idején is előfordul, hogy a közigazgatásilag Felsőboldogfalvához tartozó Árvátfalva portáinak jó része ivóvíz nélkül marad. Míg a falu egyik részén locsolnak a kertekben, másoknak a központi ivókúthoz kell járniuk vízért. A helyiek nem voltak tétlenek, hiszen számos gyűlés megszervezése után még petíciót is írtak a felsőboldogfalvi polgármesteri hivatalnak a helyzet orvoslása érdekében, ez azonban nem sokat ért.