Lángokban egy műhely, Fenyédre vezényelték a környék tűzoltóit

Tűz ütött ki egy fenyédi asztalosműhelynél péntek délben, és elég nagy a veszélye annak, hogy a lángok több épületre is átterjednek – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

• Fotó: Fülöp-Székely Botond

13.40 – A tűz a 13A országút autós forgalmát is érinti, helyszínen tartózkodó kollégánk szerint hatalmas kocsisor alakult ki az országúton Bethlenfalva és Fenyéd között, csak lassan lehet haladni.

– mondta röviden a helyszínen Bokor Botond, Fenyéd község polgármestere kollégánknak, aki úgy látja, számos, tucatnyinál is több tűzoltóautót vezényeltek a műhelyekhez.

13.00 – Helyszínen tartózkodó kollégánk szerint a tűzoltók jelenleg is a lángok megfékezésén dolgoznak, a tűz egy több épületből álló műhelysort érint. Egy épület gyakorlatilag teljesen leégett, csak a falai állnak, a lángok pedig átterjedtek egy másik épületre is.

12.55 – A fenyédi asztalosműhelynél keletkezett tűzhöz négy csapatot is riasztottak a székelyudvarhelyi tűzoltóságtól, de a helyszínre siettek a helyi, a máréfalvi, a szentegyházi, az oroszhegyi és a zetalaki önkéntes tűzoltók is. Sőt, a csíkszeredai tűzoltóságtól is Fenyédre vezényeltek egy egységet – írják még a tűzoltóság rövid közleményében.