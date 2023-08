Lángok csaptak fel, hatalmas füstoszlop egy székelyudvarhelyi üzemcsarnoknál

Robbanás rázta meg a várost, és tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi üzemcsarnokban hétfőn, késő este. A lángok mintegy 200 négyzetméteren terjedtek szét a Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint, ugyanakkor odavezényelték a környékbeli önkéntes tűzoltóegységeket is a hivatásosok mellett.

Mellettük a farkaslaki, fenyédi és máréfalvi, bögözi önkéntes tűzoltókat is riasztották.

Sokan azt írják, hogy továbbra is terjednek a lángok, a magasabban levő tömbházakból is jól látszik a füstoszlop.

Sokan segédkeznek az oltásban (civilek is), a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség egységei is a helyszínre vonultak. Olvasóink beszámolója szerint a környéken hatalmas a hőség a lángok miatt, ez azonban egyre inkább csillapodik. A tömbházakból is az látszik már, hogy egyre inkább csitul a tűz, már nem akkora a füstoszlop, mint korábban.