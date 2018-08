Láncfűrésszel is faragtak a gyermekek

Székely Lajos • Fotó: Haáz Vince

A faragókör tevékenysége 2002-ben kezdődött, amikor Bandi Dezső iparművész elindított egy tanfolyamot Csittszentivánon, hogy megismertesse a helyi gyermekekkel a fafaragás technikáját.

„Bandi Dezső szívesen eljött közénk és látva a gyermekek kitartását, hozzáállását, érdeklődését, rendszeresen kijárt, oktatta őket 2005-ig. Halála után tovább folytattuk ezt a tevékenységet, úgy gondoltuk, hogy tovább kell vinnünk a fáklyát, és

szervezett formában, intézményes keretek közt szerveztük meg a fafaragókört.

Egy egyesületet hoztunk létre, amelynek keretén belül pályázni tudtunk, és mivel az utolsó település volt ahol elkezdte az oktatást, Bandi Dezsőről neveztük el. A fafaragó tevékenység heti rendszerességgel működik nem csak helyi, de környékbeli gyermekeknek is. A faragásba minden helyi gyermek belekóstol és aztán vannak akik maradnak” – emlékszik vissza a kezdetekre Székely Lajos.

A művészet értékelése, a munka tisztelete

A mintakincset amiből a csittszentiváni faragók dolgoznak még Bandi Dezső gyűjtötte élete során. Ezek visszaköszönnek a kis mesterek munkáiról is. Hogy csak Szentivánon maradjunk, az ők keze munkáját dicsérik a faluban látható kültéri padok, a két világháborúban hősi halált halt helyi lakosok tiszteletére készített emlékmű, a már elhunyt tanárok emlékére faragott kopjafa és a település első írott említésének ünnepélyére állított emléktábla. „A gyermekek a Dezső bácsitól tanult mintákat próbálják megfaragni. Ez által úgy gondolom, hogy a művészetet is jobban értékelik és a munkát is tisztelik.

Az a gyermek, amelyik képes az elkezdett munkát befejezni az biztos, hogy jobban fogja értékelni magát a munkát is. Azokkal akik kitartanak maradandóbb alkotásokat is készítettünk, amelyek a településünk arculatának a szépítésére szolgálnak

– állítja a kis faragók mestere.

Láncfűrésszel is faragtak

Több meghívásnak is eleget tesznek a csittszentiváni faragók évente, más települések eseményein vesznek részt, ahol a nagyobbak már oktatóként szerepelnek és megpróbálják tovább adni a népi mesterségnek ezt a formáját. Helyi szinten az idén már a 16. kézműves fafaragótábort szervezték meg, ahová olyan gyermekeket hívták meg a környező településekről, akik szintén művelik ezt a szép foglalkozást.