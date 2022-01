Lakóház gyúlt ki Siménfalván

Már nem a jussát várja, hanem a végzettel harcol a vaják

Jobb is meg nem is az első évadhoz képest, a népszerűségre viszont továbbra sem lehet panasz, hiszen továbbra is a Netflix egyik legnézettebb sorozata az Andrzej Sapkowski lengyel író regényei alapján készült, A vaják (The witcher) fantasysorozat.