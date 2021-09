Lakhelyen történő immunizálás, ételjegyek és vakcinalottó – juttatásokkal növelnék az átoltottságot

A háziorvosok lakhelyükön is beolthatják az oltást igénylő személyeket, ugyanakkor a járóbeteg szakrendelőkben dolgozó orvosok is immunizálhatják az oltást igénylőket. A mozgáskorlátozott idősek és betegek otthonukban történő beoltását mindeddig a közegészségügyi igazgatóság mobil oltócsoportjai végezték el, és ez a jogosultságuk megmarad. Az oltást igénylők egy új rendelet értelmében 100 lejes ételjegyre is számíthatnak, továbbá októbertől a vakcinalottón pénznyereményekben is részesülhetnek. Tar Gyöngyi szerint több ok miatt is szomorú, hogy ilyen eszközökre van szükség az immunizálás ösztönzésére.