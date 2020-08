Kutyát és juhokat pusztítottak el a medvék Csíkszéken

Medvéket hajtó csendőrök. Egyre gyakrabban riasztják őket. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Egyre aktívabbak a medvék Csíkszereda környékén, a város utcáira nemrég több egyed is bemerészkedett, kedd éjszaka pedig a szomszédos Csíkpálfalván tűnt fel egy nagytestű példány. A községben tavaly is gondokat okoztak a medvék, olyanra is volt példa, hogy több egymást követő éjszakán végzett pusztítást egy egyed több helyi portán is:

libákat, tyúkokat, bárányokat, nyulakat pusztított el és méhkaptárokat tört össze.

Idén először a nyár elején okozott károkat egy medve a községben, Ferencz Csaba polgármester elmondása szerint egy tehenet pusztított el egy faluszéli esztenán. Utána egy ideig csend volt, kedden viszont ismét a település utcáin láttak egy nagyobb példányt, az esetről videofelvétel is készült. A községvezető elmondása szerint

a medvét az önkéntes tűzoltók hajtották el, és továbbra is járőröznek a település utcáin, de ettől függetlenül a lakosság tart attól, hogy ismét rendszeressé válhatnak a medvetámadások.

A polgármester kiemelte: fontos, hogy ne próbálják saját kezükbe venni az ügyet, ne kergessék, ne közelítsék meg a nagyvadakat. Ha medvét észlelnek a település utcáin, hívják a 112-es egységes segélyhívószámot.

Máshol is gondok vannak

Hadnagy Lehel, a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság vezetője a téma kapcsán megkeresésünkre elmondta, tudnak róla, hogy Csíkszereda környékén több medve is a lakott területekre merészkedett az elmúlt időszakban, de

hivatalosan még egy felkérést sem kaptak a problémák rendezésére a polgármesteri hivataloktól.

Amint ez megtörténik, elindítják a kilövési engedélyek megszerzéséhez szükséges folyamatot, ehhez azonban arra van szükség, hogy a lakosság minden esetben jelentse, ha medvét lát vagy a nagyvad miatt kárt szenved el.

HIRDETÉS

A kilövési engedélyt ugyanis csak abban az esetben hagyják jóvá, ha megfelelően alá van támasztva a kérés, például kárjegyzőkönyvekkel, képekkel, videókkal. Hadnagy azt is elmondta, hogy

szerda éjjel Csíktaplocán egy kutyát pusztított el egy medve, ugyanezen az éjszakán pedig Szépvízen négy juhot ölt meg egy másik példány.

Utóbbit már Ferencz Tibor szépvízi polgármestertől tudjuk, mint mondta, egy faluszéli gazdaságnál történt az eset, amelyet követően

három elpusztított juhot a helyszínen hagyott, egyet pedig magával hurcolt a medve.

A károsultak panaszt tettek az önkormányzatnál, amit továbbítani fognak az illetékes vadásztársaságnak, hogy lépjenek közbe a probléma megoldása érdekében. Arra is kitért, hogy nem ez volt az első eset, a nyár folyamán már teheneket is pusztított el medve egy közeli esztenán.

Zárásként kiemelte: a vadak kedvelik az esős időjárást, ilyenkor nagyobb az esélye a medvetámadásoknak, illetve az is magyarázat lehet a sokasodó medveészlelésekre, hogy kezdődnek az őszi élelem utáni vándorlások.