Kutyakozmetikusként is kipróbálhatta magát a Figura színésznője

Szilágyi Míra a Minden egér szereti a sajtot című előadásban • Fotó: Jakab Lóránt

A Figurához legelőször Nagy Botond hívott az Anyegin előadásához, majd újabb megkeresések voltak, játszhattam a Phaedrában, a Három nővérben, és utána már szerződtettek is, hogy maradjak

A Stop the Tempo és a Sirály kihívás volt, az előbb nagyon igénybe vett fizikailag, nagyon kellett figyeljek arra, hogy a hangom legyen megtámasztva, mert közben szólt a zene és volt egy csomó mozgás. Izgalmas volt a Sirályban a Nina szerep, de megugrottam, és büszke vagyok erre

„A Figura nagyon képviseli azt, amit gondolok a színházról. Mivel elsődleges dolog számomra a munka, nem zavar a város, hogy kisebb, mint Debrecen. Az otthoniaknak, a családnak nehezebb ez a távolság, édesanyám, nehezen tudja otthagyni az ügyvédi irodát, de most voltunk Kisvárdán, és oda eljött meglepni, ami nagyon jól esett” – mesélte Míra, akinek nincs szerepálma, de vannak olyan darabok, amelyekben kihívást jelentettek a neki kiosztott karakterek megformálása.

Június 30-án játékos estre hívja az érdeklődőket ahol a Szeretlek, Magyarország című televíziós műsor mintájára a résztvevők egy vetélkedő keretében szórakozhatnak, és Míra lesz az egyik csapatkapitány. A vetélkedőre játékosok és nézők jelentkezését is várják június 27. éjfélig. A résztvétel mindenki számára ingyenes az aktuális járványügyi szabályozások betartásával.

Szilágyi Míra a Figura Stúdió Színház Házon kívül programjának júniusi szereplője. Egy számára idegen szakmában is kipróbálhatta magát nemrégiben, kutyakozmetikusként bizonyíthatott Gyergyószentmiklóson.

Szilágyi Míra a következő évadban is a Figura Stúdió Színház társulatának tagja lesz, egyelőre maradni szeretne, tervez a későbbiekben egy egyéni előadást is, sőt, rendezőként is szívesen kipróbálná magát.