Kulturális központtá és turisztikai célponttá válik Maroshévíz patinás épülete

Horváth Alpár kifejtette, nem magától értetődő, hogy egy kastély turisztikai célpontként funkcionál, hiszen eredetileg sem ezt a szerepet szánták neki és az államosítás után is más funkciót töltött be. Azonban elvárás lesz tőle – a helyreállítási terv lényege is ez –, hogy a térség turisztikai kínálatában a környék idegenforgalmának fontos része legyen.

Szabó Tekla ismertette, hogy a felújítás után rendezvényközpont, kulturális kávézó, alternatív kiállítóhelyek, tematikus szabadulószobák, a toronyban körpanorámás kilátó is várja majd a vendégeket, progresszív, interaktív múzeum kialakításán is gondolkodnak. Szállást is biztosíthatnak, de a létesítmény a projekt első éveiben nonprofit módon, de önfenntartóként kell működjön. Barti Tihamér hozzátette, a kastély falai között egy a megye északi régióját kiszolgáló kulturális intézmény is helyet kaphat a megyei önkormányzat égisze alatt.