Kulturális értékeiket mutatták be az oroszhegyiek

A néptánc, a népdalok, a zene, a mese és a szilvából készített finomságok kerültek a székelyudvarhelyi művelődési házban ötödik alkalommal megrendezett Régiók találkozása című rendezvény középpontjába, ahol ezúttal Oroszhegy mutatkozott be. Az eseményen megnyitották Bálint Elemér Imre polgármester első fotókiállítását is.

• Fotó: Veres Nándor

Előző években Székelyderzs, Máréfalva, Farkaslaka és Lövéte mutathatta be kulturális értékeit a Régiók találkozása elnevezésű rendezvényen, most pedig az oroszhegyieken volt a sor – emlékeztetett az esemény telt házas megnyitóján Elekes Gyula ötletgazda, a művelődési ház igazgatója. Mint mondta, ennek fontos része a Bálint Elemér Imre polgármester természetfotóiból első alkalommal összeállított tárlat. Mint mondta, ma már mindenki könnyedén fotózhat, akár egy telefonnal is, ám mégsem mindegy, hogy azt ki teszi meg, hiszen fontos, hogy annak a fényképnek tartalma, üzenete legyen. Az pedig érezhető, hogy a tisztségviselő fotóinak „lelke van”.

Kovács Árpád művészettörténész rámutatott, a fényképeken egyebek mellett jól látszik a szépség iránti érzék, a természetes környezet zavaró tényezők nélküli bemutatása, a rejtett életmódot folytató állatok hétköznapjai vagy éppen a frissen nyílt virágok tiszta színei, formái. Kifejtette, Bálint Elemér Imre fotóinak egyik legfőbb tematikáját a tájak adják. Az alkotó nagyon odafigyel a helyszínek megválasztására, de nagy szerepet kapnak az évszakok, a különböző napszakok és a fények-árnyékok hatásai is. A fényképek nem csak elsődleges, de mögöttes tartalommal is rendelkeznek.