Különös oka van a munkanélküliség növekedésének

Múlt év vége óta hónapról hónapra enyhén nő a munkanélküliség Hargita megyében, ez a tendencia az előző esztendő azonos időszakában feljegyzett adatok alapján is látható. Múlt év márciusában 5134 állástalan szerepelt a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség adatbázisában, idén márciusban viszont 5653, azaz

Azok, akik ilyen okok miatt kerültek be az intézmény nyilvántartásába, már korábban is munkanélküliek voltak, jó részük tartósan munkanélküli. „Olyan munkanélküliek, akik

eddig is munkanélküliek voltak, csak nem voltak nyilvántartottak”

Azt, hogy jórészt csak a nyilvántartásban nőtt a munkanélküliek száma, igazolja az is, hogy a munkanélküli segélyben nem részesülő állástalanok száma nőtt meg megyeszerte. Munkanélküli segélyre a frissen munka nélkül maradtak jogosultak, amint a segélyezési időszak lejár, ők már csak regisztrált munkanélküliekként kerülnek nyilvántartásra, amikor álláskeresőként bejelentkeznek az ügynökséghez.

A munkanélkülivé vált textilipari dolgozók közül mindeddig ketten találtak munkát, ők a szakmájukban helyezkedtek el. Az ügynökség felmérést készített az érintettek körében arról, hogy milyen képzésen vennének részt, de csak 13-an érdeklődtek ez iránt, és ők is tíz különböző képzést jelöltek meg, így ez sem vezetett eredményre. A válaszok alapján

többen nyugdíjba szeretnének menni, köztük olyanok is, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt.

Tanfolyamokkal segíteni az elhelyezkedést



A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, április közepén tanfolyamokat indítanak, és előtte még felveszik a kapcsolatot a leépített dolgozókkal, hátha vannak, akik jelentkeznének a képzésre. Székelyudvarhelyen digitáliskompetencia-képzést indítanak, ez a tudás ugyanis a mindennapi életben is a segítségére lehet azoknak, akik elvégzik a tanfolyamot, és azoknak is a javára válik, akik nem akarnak szakmát váltani. Hasonló tanfolyamot indítanak Maroshévízen is, Csíkszeredában pedig a pékmesterséget tanulhatják ki a helyi képzésre jelentkezők. Gyergyószentmiklóson eladói, illetve víz-gázszerelői tanfolyamra várják a jelentkezőket, Székelykeresztúron pedig román nyelvtanfolyamra – tájékoztatott Jánó Edit. Egyébként havonta változik, hogy milyen szakmai képzéseket indítanak a megyében, ezt a megye vállalkozásai által jelzett igények alapján kidolgozott beiskolázási terv, illetve az aktuális állásajánlatok alapján határozzák meg az ügynökségnél. A tanfolyamokról mindig naprakész információkat találnak az érdekeltek az intézmény honlapján.