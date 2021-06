Különleges turisztikai fejlesztések zajlanak a Gyilkos-tónál

Az országban az első ilyen, de Európában is ritkaságnak számító, turistavonzó fejlesztés zajlik a Békás-szoros és a Gyilkos-tó közelében. Csodálatos kilátást és egyben biztonságot nyújtó panorámakabinok létesülnek, de a turisták nevelésére is figyelnek. Gyerekek, családok számára is hozzáférhető lesz az a látvány, amit eddig csak felkészültebb természetjárók érhettek el.

Panorámakabinból lehet szemlélni a látványt • Fotó: Rokai Attila

A Mária-kő és a Gyilkos-havas oldalában épült meg az a két kabin, amely viszonylag könnyű sétával, kevesebb mint egy óra alatt elérhető akár gyerekes családok számára is. Az egyikben két személy, a másikban négy számára találhatók fekvőhelyek is, azaz szálláshelyként, éjszakai menedékhelyként is szolgálhatja a turistákat, de fő szerepe az, hogy kilátást, páratlan élményt adjanak. A Mária-kőről beláthatók a Békás-szoros, a Gyilkosról a Gyilkos-tó és a környék sziklái, különleges geológiai képződményei.

„A cél, hogy ezek megnyitásával is vendégeket vonzzunk a térségbe, fejlődjön a turizmus, növekedjen a vendégéjszakák száma. A két kabin lehetőséget ad arra, hogy a látogató kicsivel több időt eltöltsön itt, megcsodálja a látványt úgy, hogy biztonságban érezheti magát a magasban, és védve van hótól, esőtől, széltől is.

Az ablakokon át csodálatos képeket készíthetnek a fotósok

– mutatott rá Simon László, a fejlesztést megvalósító Gyilkostó Adventure Egyesület vezetője. Amint elmesélte, az építkezés filmbe illő tevékenység volt,

a helyszínre helikopterrel kellett szállítani a több modulból álló, előre összeszerelt kabinokat,

ahol az egyesület, illetve a Hargita megyei hegyimentő közszolgálat önkéntesei, valamint a gyergyói hegyimentők korábbi vezetője, Lukács Lehel cégének szakemberei végezték az építőmunkát.

Panoráma platform a kőerkélyen

A Gyilkostó Adventure Egyesület által megálmodott fejlesztés annak a pályázatnak köszönhetően jöhet létre, amelyet Magyar Turisztikai Ügynökség támogatott a Kisfaludy 2030 program keretében – mondta el Simon László. Hargita Megye Tanácsa pedig a helikopteres szállítás költségeit finanszírozta.

A két kabin már a helyén áll, de a fejlesztés még nem zárult le. A Gyilkos-tó közelében található a kőerkélyen egy üvegfalú panoráma platformot létesítenek.

Kialakítanak mindemellett egy tanösvényt is, ahol a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park és a környék élővilága és geomorfológiai értékei lesznek megismerhetők információs táblákon.

Panoráma távcsöveket is kihelyeznek, amelyeket szintén ingyenesen használhatnak majd a turisták.

A kabinok akár most is meglátogathatók, a Gyilkostó Adventure Egyesület illetékeseinél előzetes bejelentkezés után. Amikor pedig hivatalosan is megnyílnak, egy internetes felületen lehet majd hozzáférni ahhoz a kódhoz, ami a kabin ajtajának kinyitását teszi lehetővé. Így próbálják ellenőrizni azt, hogy ki használja a létesítményt, és beazonosítani az eseteges rongálókat.

Jól állnak ökoturizmus-kínálattal

„Úgy érzem, most már az ökoturizmus számára kialakított, szórakoztató idegenforgalmi kínálattal jól állunk, pár lépéssel előbb vagyunk más hasonló, természetvédelmi területekhez képest” – értékelt Hegyi Barna, a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park vezetője. Mint elmondta, már tíz éve megfogalmazódott az ötlet a kilátók létesítésére és más fejlesztésekre, de ez akkor nem kapta meg a remélt uniós finanszírozást, és örül, hogy most, a Gyilkostó Adventure Egyesület és partnerei ezt meg tudták valósítani. A panorámakabinok, kőpárkány-kilátó, tanösvény, valamint a pár éve már létező és népszerű via ferrata mászóút egyelőre elegendő, a nemzeti parkban a közeljövőben nem terveznek további ilyen jellegű fejlesztéseket.

A következő projektjeik a természetvédelmi jellegűek lesznek. Amennyiben az elkészített pályázataik támogatást nyernek, hallépcsőket fognak létesíteni, lezárják és csak kutatók számára teszik hozzáférhetővé a denevérek által használt barlangokat. Ezzel is igyekeznek megfékezni a „vandálturizmust” – mondta el Hegyi. Egy másik tervük, hogy turistaösvényektől megfelelő távolságra málnát, áfonyát telepítenek, hogy a medvéknek ne legyen késztetésük arra, hogy a településen kukázzanak.