Különleges produkcióra készülnek a fiatalok Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Suciu Cristian

Kolozsi Borsos Gáborban, a Figura Stúdió Színház színművészében, a Szín-kron csoport vezetőjében fogalmazódott meg az ötlet, hogy a Déry Tibor által írt, Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról mű alapján napjaink problémáit mutatná be egy nagyszabású zenés produkció keretében. A regény alapján készült musical volt Presser Gábor első színházi munkája, amit nagy sikerrel játszanak.

Az előadás azt szeretné bemutatni, ami ma történik a fiatalokkal.

Az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején, a hippimozgalom idején a fiatalok kiléptek a társadalomból, kommunákba vonultak és a drogokba menekültek. Napjainkban is eltávolodnak a fiatalok a társadalomtól, ezúttal egy talán még erősebb droghoz, az internet világához menekülnek – hangsúlyozta Kolozsi Borsos Gábor.

A darab a zeneiparról, a fesztiválokról is szól majd, kicsit koncert lesz a koncertben. A létrejöttében partner a Figura Stúdió Színház, hiszen helyet és technikai hátteret biztosít az előadáshoz, a zenei részével Korpos Szabolcs zenetanár, a mozgással pedig Molnár Dalma táncos, koreográfus foglalkozik.

Eddig már volt két olvasópróba, elkezdődtek a táncos, mozgásos összerázódások is, és jövő héttől lesznek a zenés próbák is.

A tervek szerint márciusban mutatják majd be az előadást, amelyben részt vesz a Salamon Ernő Gimnázium kórusa és zenekara és a Szín-kron csoport is. Eddig már több mint száz diák jelentkezett, hogy részt venne valamilyen formában a produkcióban, de továbbra is várják a 12 évnél idősebb gyergyószentmiklósiakat. Nem csak a színpadi jelenlétben van szükség szereplőkre, hanem a háttérmunkában is.

Várják ugyanakkor támogatók jelentkezését is, akik hozzájárulnának, ahhoz, hogy a város tehetségeit egy ilyen produkcióban lehessen bemutatni.

Élőzenés, látványos, nagyszínpadi előadás lesz, amelynek célja felvetni a kérdést, kinek mi a jó, miért van szükség arra, hogy az előző vagy a jelenlegi fiatal generáció kiszálljon a társadalomból.