Kullancsveszély játszótereken, parkokban

Több helyen nyírják a füvet, de még mindig vannak elhanyagolt terek • Fotó: Haáz Vince

A Budai Nagy Antal-negyedből, de a ligeti parkot használó szülők köréből is többen jelezték, hogy játszóterezés, hosszabb séta, fűben való labdázás után kullancsot fedeztek fel gyermekükben vagy saját magukban. Volt, aki otthon, csipesszel kiszedte az élősködőt, és olyan is, aki a sürgősségire ment, hogy biztos legyen abban, szakszerűen távolítják el a kullancsot a bőrből.

A panaszosok azt is sérelmezik, hogy Marosvásárhelyen több játszótéren és parkban is a megszokottnál nagyobb a fű, így lehetséges, hogy azért is van több kullancs.

A marosvásárhelyi városháza illetékesétől, Marius Libegtől megtudtuk, több évre szóló szerződés alapján a Coral cég május 13-án kezdi el a városszintű szúnyog- és kullancsirtást. A munkálatokat este kilenc és éjszaka három óra között végzik, amennyiben az időjárás megengedi.

A szúnyog- és kullancsirtó szereket csak akkor lehet a levegőbe juttatni, ha nem esik az eső, a kinti hőmérséklet nem csökken 5 Celsius-fok alá és nincsenek nagy széllökések.

Arra kérik a lakókat, hogy tekintsenek el az esetleges zajtól, és ha lehetséges, ne tartsák nyitva ablakaikat. A szakemberek által használt szerek az egészségügyi minisztérium által jóváhagyottak, és elpusztítják a vérszívó élősködöket, illetve azok lárváit.

Megpróbáltuk elérni telefonon a marosvásárhelyi virágkertészet igazgatóját, hogy megkérdezzük, hogyan haladnak a játszótereken, parkokban a fűnyírással, de nem sikerült. Tény, hogy több helyen találkoztunk kedden fűnyíró csapatokkal, többek között a Kövesdobon és a Somostetőn is, de sok olyan is helyet láttunk, ahol bokáig, néha térdig ér a fű, elhanyagoltak a közterek, parkok.