Kullancsirtás hol hamarabb, hol később

A tavaszi vakáció jó alkalom, hogy a gyerekek több időt töltsenek a szabadban és gyakrabban sétáltassák házi kedvenceiket is. Azonban a tavaszi meleg a rovarokat, többek között a kullancsokat is „felébresztette”, így fontos, hogy a szabadban tartózkodók erre is odafigyeljenek.

