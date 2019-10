Külföldi turistákat csalogatnának Székelyföldre

Külföldi vendégeket szeretnének Székelyföldre csalogatni a turizmusban érdekelt Maros, Hargita és Kovászna megyei cégek, vállalkozók, akiknek képviselői csütörtökön Marosvásárhelyen találkoztak. Főként az épített örökséget, a gyógyászati lehetőségeket szeretnék bemutatni, kihasználva azt is, hogy október 27-től mindennap repülőgépjárat indul Budapest és Marosvásárhely között.

• Fotó: Haáz Vince

László Endre elismerte, hogy elsősorban a belföldi turisták száma nőtt, s ez a vakációs jegyeknek is köszönthető.

A Visit Maros vezetője, Szőcs Levente szerint nekik többek között az a feladatuk, hogy a külföldi vendégeknek népszerűsítsék a Maros megyei és a székelyföldi célpontokat, s ezért tartották fontosnak, hogy ezt a találkozót megszervezzék. Fly and drive/Repülj és vezess típusú ajánlatok, csomagok kidolgozására biztatták a turisztikai ügynökségeket és össze is állítottak pár ilyen csomagot, mint például 3-4 napos kastélytúra, amely során Székelyföld kastélyait lehetne meglátogatni.

HIRDETÉS

Maros Megye Tanácsának elnöke, Péter Ferenc azt hangsúlyozta ki, hogy továbbra is fejleszteni kívánják a marosvásárhelyi repülőteret, hiszen ez a régió fejlődésének egyik feltétele. Peti András, a repülőtér igazgatója arról beszélt, hogy jelenleg Marosvásárhelyről meg van oldva a reptérre igyekvők kiszállítása. Lehetőség van az online jegyvásárláskor bejelölni, hogy transzferszállítást is igényel az utazó, s az is megoldható, hogy lakásától vegyék fel az érintettet.

Görögországi charter járat



A csütörtöki találkozón az egyik turisztikai ügynökség vezetője, Radu Malcea bejelentette, hogy 2020. június 9-től charterjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérről Görögországba, Kréta szigetére. Jelen állás szerint heti egy alkalommal lesz majd charterjárat a június-szeptember időszakban.