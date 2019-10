Kreatív közösség, bimbódzó gazdasági keltető a székelyudvarhelyi inkubátorház

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Igen népszerű programotok volt tavaly a Future Makers, amely kifejezetten középiskolásoknak szól. Miért fontos őket megszólítani?

Ez egy önismeret alapú, vállalkozó kompetenciákat fejleszteni hivatott program, amelyen az előválogatás után tavaly is 16 diák vett részt. Két hétvégés képzés ez, amelynek a végén úgynevezett pitch-versenyen mutatják be a részvevők az elkészített üzleti terveket. De ezen felül egy hétvégés vezetőképzést is rendeztünk középiskolásoknak, akkor már célzottan minden iskola diáktanácsának a vezetőjét, a suliújság vezetőjét hívtuk meg. Meggyőződésünk, hogy középiskolás korban már el kell kezdeni a vállalkozói kompetenciák fejlesztését. Mi erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, jövőre beindítunk egy tehetségprogramot is, aminek az a célja, hogy már 9-10. osztályos korban felkaroljuk a diákokat. Sőt, most azon dolgozunk, hogy 5-8. osztályosokkal is elkezdjük már foglalkozni. Suli után ha a diák elkerül egyetemre, akkor ott is egy szakmai partner követné a fejlődését, és a végén, az egyetem elvégzése után az a cél, hogy vezető vagy vállalkozó legyen. Az elképzelés szerint a legjobbaknak akár indulótőkét is tudnánk majd adni.

Jól érzem, hogy a HBC és a programok nem feltétlenül az idősebb korú vállalkozókat szólítja meg?

Mi nem arra vagyunk jók, hogy a már meglévő, középkorú vállalkozókat változtassuk meg. Nem ők a célcsoportunk: rájuk már úgy tekintünk, mint mentorokra, akik akár tudással, akár pénzzel támogatnák az új generációt.

Mi kimondottan arra fókuszálunk, hogy egy új generációs vállalkozói réteg alakuljon ki, amely a modern kor kihívásaival szembesül és így lesz sikeres a mai vívmányok között.

Sikerült a házhoz fűzött reményeket beváltani?

Több szempontból sikerült, és vannak szempontok, amelyeket még egyelőre nem tudtunk teljesíteni. Most már van presztízse annak, hogyha valaki az inkubátorházban dolgozik. Évente öt-hat vállalkozástól szoktunk megválni, van egy elég nagy igénylistánk, mintegy 10-15 vállalkozóval. Azt látjuk az itt lévő vállalkozásokon, hogy fejlődnek, és ez nemcsak profitban nyilvánul meg, hiszen a vállalkozás különféle szakaszaiban más célok is kell legyenek. Viszont ennek ellenére beszédesek a számok, hogy a bentlakók megnégyszerezték az árbevételeik számát, és a profitjuk ötszörösére növekedett. Mindemellett nyilván idő kell, amíg piacot kapnak, idő kell, amíg meghatározó szerepelők lesznek, ezek mind nem várhatók el egy-két év alatt.

HIRDETÉS

Milyen lenne a HBC-ben dolgozó vállalkozó fantomképe?

Akik itt vannak, azok egyrészt tenni akarnak a közösségért is, tehát van társadalmi felelősségvállalási politikájuk. Nyitottak arra, hogy tanuljanak, részt vesznek a rendezvényeinken és mindemellett dolgoznak. Most 48-an vagyunk. Az irodák berendezettsége és a ház adottságai egyértelműen azt teszik lehetővé, hogy itt irodai munka folyjon, ezért a bentlakók több mint fele technológiai alapú vállalkozás, vannak ugyanakkor tervezéssel, épületgépészettel foglalkozó cégek, dizájnerek, két pályázatíró vállalkozás és egy könyvelő is.

Minden, amit egy irodából meg lehet csinálni és van benne egy kis innováció, az itt megtalálható.

És szerencsére a várólistások között is olyanok vannak, hogy rettenetesen sajnáljuk, hogy nincsen még egy emeletünk.

A bővítés tehát nemcsak vágy, hanem igény is lenne rá…

Ilyen alapú tevékenységre ez az épület még egy emeletet megbírna. Illetve gondolkodunk egy közösségi irodahelyiség, azaz egy co-working iroda kialakításán is. Továbbá, nagyon megbírna az épület egy nagyobb konferenciatermet: úgyhogy keressük azokat a pályázati forrásokat, amelyek segítségével az egyik parkoló egyik feléből legalább egy új multifunkcionális konferenciatermet alakítsunk ki. Akkor viszont a jelenlegi konferenciatermet átalakítanának közösségi irodává.

Az olcsó infrastruktúra mellett még mit ajánl az intézmény a vállalkozóknak?

Sok mindent, amire szüksége van egy vállalkozó hajlamú fiatalnak. Van olyan programunk egy másik szakmai szervezettel, hogy ingyenesen bejegyeztetjük az induló cégeket, után tudunk segíteni három jól képzett és tapasztalt tanácsadóval jogi, gazdasági, illetve pr- és kommunikációs kérdésekben. És miután ezek mind megvannak, a kapcsolatrendszert kell bővíteni, és ebben is segítünk a rendezvényeink révén, az utazásokkal.

Az intézményt három önkormányzat (a Hargita megyei, a székelyudvarhelyi és az oroszhegyi) támogatja. Lehetne a jövőben önfenntartó a ház?

1900 inkubátorház van jelenleg a világon, ennek a három százaléka önfenntartó, az 57 inkubátorházat jelent. Egyébként ezek közül egy sincsen Európában. Ahhoz, hogy inkubációs tevékenységet folytassunk, hogy szakemberek segítség a vállalkozókat, hogy legyenek látóútjaink, rendezvényeink, ehhez szükségünk lesz a politikumnak, a köznek a támogatására. Most a költségvetésünknek kicsivel több mint felét saját bevételből tudjuk fedezni.

Vannak hátrányai az közintézményes létnek?

Mivel közpénzt kapunk, ez elég sok munkát von maga után: közbeszerzésen intézzük a vásárlásaink nagy részét, legyen szó wc-papírról vagy irodai bútorról. Ez munkával jár, van két ember, aki gyakorlatilag csak ezzel foglalkozik. Ugyanakkor nehezebb menedzselni azt, hogy olyan emberekkel dolgozom együtt, akik – egy kivételével – soha nem dolgoztak a közszférában, és ráadásul kreatívak is. Ezeket az embereket jobban megbecsülik magánvállalatoknál, vannak bónuszok, év végi prémiumok, vagy esetleg kötetlenebb a munkaprogram, jár szolgálati autó vagy szolgálati telefon. Ezt mi nem tudjuk megadni, cserében viszont elég nagy autonómiával rendelkeznek a kollégák. Dolgozunk azon, hogy jó hangulat legyen a csapaton belül: nagyon értékes emberekkel dolgozunk, őket próbálom megtartani.

Saját rendezvények mellett az inkubátorház számos esemény befogadója is. Miért fontos ezt hangsúlyozni?

Mi közpénzt kapunk, tehát ez a létesítmény valahol a közé is. Ezért van az, hogy Barabási Albert Lászlót elhívtuk, vagy indítunk olyan képzéseket, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak az inkubátorházhoz: például szövőtanfolyamot, de volt nagyon sikeres meditációs tanfolyam is a házban. Mindamellett, hogy ezekből egy kis pénz is jön, az a céljuk, hogy minél többen jöjjenek be ebbe a házba. Minden tizenegyedikes osztályt elhozunk ide, pontosan ezért.

Bele szeretnénk kerülni a köztudatba.

Egyébként e téren is vannak sikereink: most már nemcsak Udvarhelyen, hanem szakmai berkekben is elég jó neve lett az intézménynek. Novemberben például nálunk lesz a Romániai Magyar Üzleti Egyesületnek az idei gazdasági fóruma, nálunk szokta tartani ugyanakkor a gazdasági eseményeit a Bethlen Gábor Alap. Mindenkit befogadunk, hiszen ma a városban ennél bizniszesebb megjelenésű terem nincs is. És parkolónk is van.