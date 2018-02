Központi pénzalapokból vásárolhatnak hangszereket

Jobb körülmények közt, jóval több eszközzel gyakorolhatnak ezentúl a művészetis diákok. Illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

A pénzösszeget pályázat útján nyerték kormányalapokból, s az erről szóló szerződést csütörtökön írta alá Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere, Bukarestben.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal összesen 31 millió euróra pályázhat az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) második szakasza keretében, elsősorban infrastrukturális fejlesztésekre: utak, járdák felújítására, a lakosság szociális helyzetének javítására, de a városi közlekedés fejlesztésére is. Néhány pályázatot már elfogadtak és a szerződéskötés is megtörtént. Makkai Gergely alpolgármestertől megtudtuk, hogy korábban már járt Bukarestben és aláírta a Maros-híd felújításáról szóló szerződést.

HIRDETÉS

A héten három tanintézet felszerelésére vonatkozó pályázatot „szentesítettek”. A most aláírt szerződések értelmében összesen több mint 1 millió lejből vásárolnak taneszközöket és laboratóriumi kellékeket a Marosvásárhelyi Művészeti Szakközépiskola, a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakközépiskola és az Aurel Perșu Technológiai Középiskola számára.

Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy az iskolák vezetősége állította össze a kéréseket, s a városháza továbbította azokat pályázat formájában. Makkai Gergely azt is elmondta, hogy a városháza az előírt összegnél jóval nagyobb összegre, mintegy 60 millió lejre nyújt be pályázatot, remélve, hogy a központi régiónak szánt alapokat a többi kijelölt város nem tudja mind lehívni, a megmaradt összegekből még szétosztanak (erre korábban is volt már példa).

A művészeti szakközépiskola igazgatónője Renata Claudia Veer a Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére elmondta, hogy ekkora eszközfejlesztésük még soha nem volt, és

ha mindent sikerül beszerezniük nagyon jó körülmények között tudják biztosítani a diákok gyakorlati oktatást.

Hosszasan sorolta, hogy melyik szaknak milyen eszközöket és felszereléseket fognak vásárolni, s azt is megtudtuk, hogy hosszas munka előzte meg a pályázat benyújtását, hiszen banira pontosan mindennek meg kellett mondani az árát és meg kellett indokolni, hogy mire miért van szükség. A teljesség igénye nélkül soroljuk, hogy mi mindent vásárolnak, előre láthatóan még az idei tanévben a művészetiseknek: pianínókat és elektromos zongorákat, hangosító berendezéseket, kivetítőket és egy olyan performans színes nyomtatót, amellyel plakátokat és szórólapokat is nyomtathatnak.

Több laboratóriumba a képzést elősegítő bútorzatot vesznek, egy agyagégető kemencét, hogy a szobrásznövendékek alkotásait tartósabbá tehessék, valamint olyan képernyőket is, amelyre speciális ceruzával rajzolni is lehet.

Ezenkívül megvásárolnak több olyan számítógépes programot, amelyek a tanárok és diákok munkáját segítik elő és egy riasztóberendezést is felszereltetnek, hogy mindazt, amit beszereztek meg is tudják védni. Az igazgatónő elmondta, hogy nagyon örvendenek, hogy sok éves kérés után, a városháza segítségével sikerült anyagi alapot szerezni az eszközök beszerzésére.