Közösségi összefogásból született gyermeknapi program

Gyereknapi programokat szerveztek kedden Tusnádon a polgármesteri hivatal, a község szülői és tanárai, a közbirtokosság, továbbá a helyi vállalkozások összefogásával. A gazdag programkínálatra a borús idő ellenére is nagy számban érkeztek a látogatók.

• Fotó: Csákány Ákos

A szervezők meglepetésként közös ebédet, majd fagyizást tartottak a kicsikkel, és a tombola fődíjaként egy tortát is kisorsoltak.

Tusnád községben idén szerveztek első alkalommal programsorozatot gyermeknapra. A nagytusnádi focipálya a június 1-jén a község legifjabb lakóival telt meg, akik számos tevékenység közül válogathattak. A csúszda, ugrálóvár, lovas hintó, vagy a rendőr- és tűzoltóautó-bemutató mellett a gyermekek bábelőadást nézhettek, zenélhettek a helyi fúvószenekarral, láthatták Bajka-Barabás Réka, azaz Pufi pantomim-előadását, de vetélkedő és tombola is volt.

Molnár József polgármester nagy érdeklődésről számolt be portálunknak. Meglátása szerint a gyermekek örültek a színes kínálatnak, ahol mindenki megtalálhatta a számára szimpatikus tevékenységet. Mint mondta, olyan résztvevővel is találkozott, aki kijelentette, hogy ez a legérdekesebb rendezvény, amin részt vett, míg más arról érdeklődött, hogy mikor lesz a következő. Utóbbi kérdésre válaszolva a községvezető azt mondta: ha Isten megsegít, és a közösség is ennyire összetartó és segítőkész lesz, mindenképp várható folytatás.

Mihálykó Tihamér

A szerző egyetemi hallgató, szakmai gyakorlatát a Székelyhon.ro portálnál végzi.