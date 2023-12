Közösségi kezdeményezések, amelyekkel minden korosztályt megszólítottak

Ezért gratuláció és köszönet járt nekik, mint az önkormányzatnak is a lehetőség megteremtéséért.

a program először 2015-ben Kolozsváron indult el, majd 2019-ben Sepsiszentgyörgy is felvállalta, idéntől pedig már Szatmárnémeti is csatlakozott a szervezőkhöz.

Az eddig javasolt ötletek száma 200 fölé nőtt, több mint 100 támogatott program valósult meg, talán ennek köszönhetően is fordult meg a fiatalok elvándorlási kedve. A fiatalok szeretik a Com'ON programot, mert nem bürokratikus, könnyen megvalósíthatók a kezdeményezések.

A román törvénykezés olyan, hogy amikor az önkormányzat ad 9 lejt, valaki más támogató is hozzá kell tegyen 1 lejt, ezt a 10 százalékot a Román Kereskedelmi Bank, illetve annak a tulajdonosa, az Erste Bank adja annak a felismerésnek köszönhetően, hogy az az ember, aki tudatos a társadalomban, tudatos a pénzügyekben is – ismertette Farkas András. A bank hosszútávú stratégiájának része tehát a kevésbé látványos, mégis nagyon fontos ifjúsági programok támogatása.

Az ötletek megvalósítása sok tapasztalatot nyújtott a fiataloknak, ugyanakkor közösséget is épített, de buktatókat, akadályokat is tartalmazott.

Majd Pető Ágnes a MásKént MásKépp csapat képviseletében mesélt arról az érzékenyítő programról, aminek a részeként gyerekeknek építettek akadálypályát, és több módszerrel is elérték, hogy

Az idei Com'ON keretében 21 csapat 25 kezdeményezést vitt véghez, szinte mindegyikről kisfilm készült, az ezekből készült összeállítást is levetítették a moziban: jó hangulatú, színes összképet nyújtott a nézőknek (akiknek zöme a programszervező fiatalokból került ki), akik aztán telefonos applikációval helyben vissza is jelezhettek az egész programra, a facilitátorokkal folytatott munkára vonatkozóan, és szavazhattak is a legjobbnak ítélt kezdeményezésre. A már említett érzékenyítő program lett a nyerő.

Végül minden csapat kis ajándékot – noteszeket, tarisznyát, mozi- és színházjegyeket – kapott a szervezőktől, majd a fiatalok kis állófogadáson ismerkedhettek, tekinthettek vissza élményeikre.