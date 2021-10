Közösségi célokra használhatják az üres iskolaépületeket

Az egykori kémiai líceum közel két évtizede áll üresen • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen két olyan épület van, amiben korábban iskola, illetve óvoda működött, és amelyet az önkormányzat más célokra szeretne használni. Rigmányi Eszter, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a volt Emil Dandea Kémiai Szakközépiskolában 2013 óta nincs oktatás, valamint a Munka utcai egykori, Dumbrava Minunată óvoda is üresen áll a 2010-es évek eleje óta.

Míg a kémiai szakközépiskola sportterme iránt nagy az érdeklődés, az egykori óvodában, amely egy tömbház földszintjén található, a Maros megyei könyvtár szeretne egy lakótelepi könyvtári részleget létesíteni.

Székelyudvarhelyen nincs olyan iskolaépület, amelyet ne használnának oktatási célokra – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől. Hasonlóképpen Gyergyószentimklóson sem rendelkeznek használaton kívüli ingatlannal, amelyben korábban iskola vagy óvoda működött volna – válaszolta érdeklődésünkre Hegyi Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal szóvivője. Csíkszeredában nemhogy üres iskolaépület nincs, de szükség volna még további helyekre – tudtuk meg Sógor Enikő alpolgármestertől.

A Nyárádmente központjának számító Nyárádszeredában is érdeklődtünk, van-e olyan iskola- vagy óvodaépület, amelyet már három éve nem használnak oktatási célokra. A polgármesteri hivatal szóvivője, Veress Tünde elmondta, a nyárádszentannai iskolában van néhány osztályterem, amely jelenleg üres, de még nem tervezik azok rendeltetésének megváltoztatását.

Hasonló a helyzet Vámosgálfalva községben is, ahol a Székelyhon érdeklődésére Balog Elemér polgármester elmondta, a községhez tartozó Küküllőpócsfalván gyermek hiányában üres az iskola egy éve, de egyelőre nincs tervbe véve, hogy változtassanak a rendeltetésén.

Az önkormányzatok dönthetnek

Amennyiben az államelnök is jóváhagyja, illetve a Hivatalos Közlönyben is megjelenik, a helyi önkormányzatok dönthetnek arról, hogy mire használják az üresen maradt tanintézmények épületeit. Novák Csaba Zoltán szenátor a Székelyhonnak elmondta, számos polgármesteri hivatal jelezte, hogy nehézkes változtatni az iskolaépületek működtetésén, ugyanis azt a tanügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia, ami lassú folyamat és nem mindig jár sikerrel. A törvény, ha életbe lép, akkor

elégséges lesz egy tanácsi határozat, hogy valamilyen közösségi célra használják azokat az épületeket, ahol már legalább három éve nem folyik oktatási tevékenység.