Közösségbe szerveződve tesznek a nemzet megmaradásáért

Az EMI-tábor fennállásának 15. alkalma ünneplésre is okot adhatna, de az elmúlt évben az erdélyi magyarság szempontjából nem a jó hírek gyűltek – hangzott el a Gyergyószentmiklóson, szerdán elkezdődött tábor megnyitóján. A szervezők célja, hogy az itt fesztiválozó fiatalok nemzeti öntudatban gazdagodjanak, a politikai elittől pedig a közös gondolkodás elindulását várnák el.

Kinyílt a táborkapu: vasárnapig zajlik az eseménysor • Fotó: Gergely Imre

A tábor szerdai hivatalos megnyitóján Szűcs Péter, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) alelnöke emlékeztetett arra, hogy a 2018-as rendezvény óta őt és Sorbán Örs elnököt is kihallgatta a rendőrség, így az idei tábor üzenete ez is lehetne: bármennyi is a rosszakarójuk, nem fogják feladni, évről évre megszervezik majd, legyen bármennyire nehéz.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere köszönetét fejezte ki a szervezőknek, hogy hűek maradtak az elveikhez, rámutatva, hogy a 15 év alatt sok minden megváltozott, számos közösségi vezetőnek volt része meghurcoltatásokban. „Csak azokat hurcolták meg, akik a különböző háttérhatalmak szemében rászolgáltak erre, azért, mert kiálltak a nemzeti szimbólumainkért, anyanyelvünkért, nemzetiségi jogainkért” – fogalmazott Nagy Zoltán. Hozzátette: ezek a megpróbáltatások a közösség szempontjából jót tettek, hiszen „jobban értékelünk ma egy zászlót az önkormányzat homlokzatára kitűzve, egy magyar nyelvű feliratot a közintézmények falán”.

Felszólalt a megnyitón Mezei János, az MPP elnöke is, aki rámutatott, hogy a nemzeti érdekekért küzdők erős ellenszélben kell haladjanak a kitűzött cél felé, de ez a helyes út, és nem az, ha hátszéllel, céltalanul sodródnának.

Vállalni kell az ellenszelet

– mondta, kifejtve, hogy az EMI-táborról példát vehetne mindenki, aki nem képes venni a fáradtságot, hogy közösségbe szerveződve egy lépést is tegyen a nemzet megmaradásáért.