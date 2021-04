Közösen tisztítják meg a Maros-partot szombaton

Sok szemét érkezik a folyón keresztül, de a piknikezők is otthagyják a parton a hulladékot. Sokan szemétlerakatnak használják a Maros partját • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Rádió évek óta megszervezi a Maros-parti takarítási akcióját, ami a tavaly a járványügyi lezárások miatt elmaradt. Idén azonban az eddigieknél jóval hosszabb szakaszon gyűjtik össze a szemetet.

A kitakarítandó partszakasz Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Marosszentkirály és Marosvásárhely területeit érinti, és mind a négy önkormányzat partner a kezdeményezésben, ahogyan Maros Megye Tanácsa is.

Ugyanakkor számos intézmény, civil szervezet, iskola is jelezte, hogy bekapcsolódik és részt vesz a takarításban. Szász Attila főszerkesztő a Székelyhonnak elmondta, arra kérnek minden önkéntest, hogy ne egyszerre, 10 órára érkezzenek a zsákokat és kesztyűket osztó munkapontokhoz, hogy elkerüljék a zsúfoltságot.

HIRDETÉS

Tudatosítani a tiszta környezet fontosságát

Az elmúlt években a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére többszáz tonna szemetet gyűjtöttek össze a Maros partjáról, de

a cél nem csupán a folyópart kitakarítása, hanem a probléma tudatosítása, a cselekvésre való ösztönzés és a környezettudatos életre való nevelés.

Érdeklődésünkre, hogy az előző évek takarítási kezdeményezései mennyire hatottak a civil lakosságra, azokra, akik rendszeresen a piknikező helyeken hagyták a szemetüket, illetve a Maros partot szeméttelepnek használókra, Szász Attila elmondta, az évek során tapasztalható volt némi pozitív változás,

az érintett intézmények is nagyobb gondot fordítottak a rendszeres takarításra, vagy a szemét elhordására.

A város területén nincs is akkora gond, mint korábban, ami részben azzal is magyarázható, hogy a Maros nem áradt meg, és nem hozott le nagy hulladékmennyiséget, valamint azzal is, hogy a lakosság tudatosabban figyel arra, hogy ne szemeteljen.

Akik szeretnének résztvenni a közös takarításban, azok a következő munkapontokon igényelhetnek zsákot és kesztyűt:

a GoKart pályával szemben, a kompnál, a nagygát alatt, a töltés végében, a gyalogoshíd Egyesülés negyedi oldalán, a nagy híd alatt, az ócskapiac mellett, az Outodoor experience bázisánál (Potopului utca 10.), valamint a szentkirályi gátnál.

Szász Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőleg mindenki a lakhelyéhez legközelebbi partszakasznál jelentkezzen, ezzel is elkerülendő a tömeges találkozást. „Arra kérünk mindenkit, hogy a lakhelyéhez közeli szakaszt válassza, például, ha aki a Kárpátok sétányon lakik, az a gyalogoshídnál jelentkezzen, aki Szentkirályon, az a szentkirályi gátnál, a marosszentgyörgyiek a GoKart pálya előtt” – hangsúlyozta a főszervező.