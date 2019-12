Közösen dolgoztak a Főnix Konyha szakácsai

Januártól már nem csak a Székelyhonon olvashatnak a Karácsony József által készített finomságokról, ugyanis a séf kamerák elé állt, így már a Főnix Konyha tévés műsorában is ő mutatja be a recepteket, elődjét, Bándi Sándor Domokost váltva. Éppen ezért most rendhagyó módon mindkét szakember felöltötte a szakácsruhát, és „egymás keze alá dolgozva” növendék bélszínből készítettek ünnepi ebédet.