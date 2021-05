Közös csemeteültetésre hív a csíksomlyói közbirtokosság

Csemeteültetésbe kapcsolódhatnak be pénteken az érdeklődők Somlyó-patakán, ahol a csíksomlyói közbirtokosság 3000 fenyő telepítését tervezi önkéntesek segítségével. Ez az utolsó ilyen jellegű munkálatuk idén, 24 ezer csemetét már korábban a földbe helyeztek.

Önkénteseket várnak. Háromezer csemete elültetésével zárja erdőtelepítési munkálatait a csíksomlyói közbirtokosság • Fotó: Pinti Attila

Mintegy 27 ezer fenyőcsemetét ültetnek el idén a csíksomlyói közbirtokosság területein, ebből 24 ezret már a földbe helyeztek az elmúlt időszakban, a fennmaradó 3000 darab elültetése pedig pénteken várható. Az eddigi munkálatokat egy hargitafürdői szakcég segítségével végezték el, a pénteki akcióra viszont

olyan érdeklődőket, önkénteseket várnak, akik szeretnének betekintést nyerni a csemeteültetés folyamatába

– tudtuk meg Györfi Csaba közbirtokossági elnöktől.

Mint kifejtette, az említett hargitafürdői szakcéggel évek óta együtt dolgoznak, és az ültetés utáni utógondozást is ők végzik. Összetett erdőnevelési munkálatokra van szükség ugyanis ahhoz, hogy a csemeték megfelelően fejlődhessenek.

Sokan nem tudják elképzelni, hogyan működik ez, ezért is szeretnénk, ha a fiatalok vagy bárki más érdeklődő közelebbről is megismerkedhetne a témával. Érdemes tudni, hogy tíz-tizenkét év is eltelhet, míg egy csemete megáll a saját lábán, azaz már nem igényel gondozást

– mutatott rá Györfi Csaba. Hozzátette: az erdőtelepítést általában áprilisban szokták elvégezni, mert a túl meleg időjárás nem kedvez a facsemetéknek, idén azonban a tartós hideg miatt erre nem volt lehetőség, ezért tolódtak át májusra a munkálatok. Eddig Somlyó-patakán és a Tolvajos-tetőn ültettek csemetéket ebben az évben, főként luc- és jegenyefenyőket, utóbbi helyszínen viszont bükköt és fehérfenyőt is telepítettek.

A pénteki eseményre mindenkit várnak, aki érdeklődik a téma iránt vagy egy szabadtéri kikapcsolódásra vágyik.

Reggel nyolc és negyed kilenc között lesz a gyülekező a csíksomlyói kegytemplom előtti parkolóban, onnan indulnak el közösen Somlyó-patakára.