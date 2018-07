Közmunkával kezdődött az egyházi épületek felújítása Csíkajnádon

Kalákában végezték el a csíkajnádi templom és a hozzá tartozó fásszín tetőzetének javítását, illetve hozzáfogtak a templomkerítés felújításához is a hétvégén. A további tennivalókra is gyűjtésből teremtenék elő az anyagiakat.

A templom újrafödésével kezdték az önkéntes munkát az ajnádiak • Fotó: Csíkajnádi Szent István Szervezet

Nem hiába hirdetett gyűjtést egyházi épületeik feljavítására a csíkajnádi egyháztanács, hiszen a legsürgetőbb beavatkozásokhoz szükséges pénzösszeg már össze is gyűlt a helyiek felajánlásaiból, a hétvégén pedig közösen láttak munkához. Június elején tette közzé felhívását az egyháztanács, miszerint szükségessé vált a csíkajnádi templom tetőzetének javítása, a templomkerítés újrafödése, vakolása, illetve a helyi ravatalozó tetőjavítása és meszelése, ahol beázott a mennyezet, valamint szeretnék, ha a temetőben új anyakeresztet állíthatnának. Ezek megvalósítására gyűjtést hirdettek.

Ahogy a közügyekre korábban is nyitott volt a csíkajnádi közösség, úgy most is fontosnak érezték támogatni a kezdeményezők elképzelését, akik a nagyobb károk megelőzéséért döntöttek a munkálatok mellett. Pénteken és szombaton bebizonyosodott, hogy

nemcsak a szükséges anyagiak előteremtésében, hanem a kétkezi munkában is partnerek a csíkajnádiak, hiszen 20–30 helybéli önkéntes vett részt a közmunkában.

A két nap alatt befejezték a templom és fásszín tetőjavítását – lécezését, újrafödését –, valamint leverték a templomkerítés omladozó vakolatát és elkezdődött az újravakolása is – számolt be érdeklődésünkre az egyik egyháztanácsos.