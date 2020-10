Középületek újulnak meg Gyergyócsomafalván

Párhuzamosan újul meg Gyergyócsomafalván az egykori és jelenlegi községháza. Előbbi óvodaközponttá alakul, hiszen utoljára, a létesítmény rendbetételét megelőzően is két óvodai csoport működött itt, a korszerű felújítás után pedig még két napközis csoport is helyet kap az intézményben.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

földalatti víztartály is készül az udvarra, de játszóteret, illetve pihenőhelyet is készítenek és teljes körű berendezést, felszereléseket vásárolnak mind a négy csoportnak.

A beruházást a Regionális Operatív Program keretében, európai uniós alapokból pályázta meg a csomafalvi önkormányzat. A projekt részeként rendezik az udvart is. Megépül itt egy fatároló, ahol a kazánház is helyet kap, ugyanakkor egy igen fontos tűzvédelmi követelménynek eleget téve

Ennek mintájára a jelenlegi, bár jóval később a 2000-es évek elején épült polgármesteri hivatalt is úgy újítják most fel Csomafalván, hogy az a környező létesítményekkel, küllemében összhangba legyen. Ez azt jelenti, hogy

faberakás díszíti majd a homlokzatot és a fronton lévő oldalát.

„Elsősorban energiahatékonyságot célzó munkálat zajlik az épületen. Nagyon fontos volt, hogy még a tél beállta előtt legyen leszigetelve az épület és történjen meg az ablakok cseréje. Ez sikerült is, most már a bejárati ajtót kell kicserélni, ugyanakkor a tetőtérben el kell még készüljön a tanácsterem, melyhez a feljáratot kell megépíteni. Az alagsorban lévő helyiségeket a polgárvédelem számára alakítjuk ki, de beltéri ajtókat is kicseréltetjük és amelyik irodában szükséges a falakat és a padlózatot is feljavítjuk” – ismertette a polgármester. A munkálatokra kormányprogramból igényelt támogatást a helyi önkormányzat, melynek értéke eléri az 1,9 millió lejt. Az önrész ebből 500 ezer lej, a kivitelezés határideje 2022.