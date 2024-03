Közel tíz kilométernyi mezei út felújítása kezdődött el Kányád községben

Egy sikeres pályázásnak köszönhetően egymillió eurót fordíthat mezei utak felújítására a kányádi önkormányzat – így szeretnék tehermentesíteni a főbb besorolású utakat. A munkálatok kezdése – az időjárási viszonyok miatt – némileg eltolódott a tervezethez képest, de most már gőzerővel dolgozik a kivitelező.

Máshol jól járható kövezett utakat alakítanak ki. A projekt részeként Miklósfalván a Máté farmtól az istállókig, Kányádban Dengő hídjától a Tanorókon át az orvosi rendelőig, az Égei-tetőn a megyei úttól a színpadig, Égében az Abránfalva felé vezető úton, valamint Székelydályától Égéig (a megyei úttal párhuzamos szakaszon) fognak korszerűsítést végezni.

Zajló munka

György Sándor kányádi polgármester a Székelyhonnak elmondta, tavaly ősz végére fejezték be a projekt előkészítésével kapcsolatos bürokratikus eljárást, akkor kötöttek szerződést a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezővel is. Rögtön ki is adták az építkezés megkezdéséhez szükséges utasítást, ám az esős időjárás miatt nem dolgozhatott a megbízott cég, hiszen elakadtak volna munkagépei a nedvesség miatt fellazult talajban. Ezt követően kezdődtek el a téli fagyok, amelyek ismét gátat szabtak az építkezésnek.