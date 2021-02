Közel százötven bírságot róttak ki egy nap alatt a rendőrök

• Fotó: Rab Zoltán

továbbá azokat a személyeket is felkeresték, akik karanténban tartózkodnak, illetve az éjjel tizenegy óra után utcán lévő személyek iratait és a védőmaszkok helyes használatát is ellenőrizték – tudtuk meg a rendőrség sajtóosztályától.

A rendőrség sajtóosztályától megtudtuk, az elmúlt huszonnégy órában megállapított szabálysértésekért 149 bírságot róttak ki összesen 16 250 lej értékben, amelyből 121 szankciót az egyéni védelmi intézkedések be nem tartása miatt szabtak ki. További 27 bírságot azokra a személyekre róttak ki, akik nem tartották be a 23 és 5 óra közötti kijárási tilalmat, ugyanakkor egy személyszállító vállalkozást is megbüntettek az előírások megszegéséért.

A rendőrség vetett véget egy éjszakai bulinak A társadalmi távolságtartásra és a gyülekezésre vonatkozó előírások megszegése miatt állított le egy magánrendezvényt a gernyeszegi rendőrség vasárnap hajnalban, ötvenkét személyt megbírságoltak, köztük a 36 éves házigazdát.