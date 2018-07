Közel száz család csak gyalog tudja megközlíteni otthonát

Képünk illusztráció • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Sikó Imre, a község polgármestere portálunknak elmondta, a hetvenes években épült betonhíd „úgy omlott össze, mint a kártyavár”. Közel száz család csak gyalog tudja megközelíteni az otthonát. A községvezetés ideiglenes pallót fektetett át a megáradt patakon. A polgármester elmondta,

két házat árasztott el a víz, és mintegy negyven háztartás udvara került víz alá.

A katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai hétfőn motoros szivattyúkkal pumpálták a vizet a pincékből, kutakból. Az emberek nem vártak tétlenül, már reggel takarították az iszapot – mondta Sikó Imre. A polgármester felidézte, a 2010-es pusztító áradások után mélyítették a Bölön patak medrét, ám valószínű, ha a falu központjában is betonelemekkel erősítik meg a medret, akkor elkerülhető lett volna a vasárnapi áradás.

Vasárnap Erdővidék más falvaiból is jeleztek áradást, Kisbaconban és Nagybaconban a Barót pataka öntött ki. A még Erdővidékhez, de már Brassó egyéhez tartozó Ürmösön a megáradt patak személygépkocsikat is elsodort. Hétfő délután Sepsiszentgyörgyön is jelentős mennyiségű csapadék esett, a katasztrófavédelem a városban is szivattyúkkal sietett a lakosság segítségére.