Közel ötvennel csökkent a karanténban lévők száma Hargita megyében

A kenyér egyelőre nem tartja el a ditrói pékséget, de egy alkalmazottat sem küldtek el

Az év elején még jelentős bővítéseket terveztek, külföldi vendégmunkásokat is alkalmaztak a Ditrói Pékségnél, de a koronavírus-járvány az ő helyzetüket is megrendítette. Kenyeret ugyan a válság idején is vásárolnak az emberek, de ez még nem lenne elég ahhoz, hogy az üzem megálljon a lábán.