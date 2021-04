Közel négyszáz fertőzött szorul kórházi ellátásra Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

394 fertőzöttet kezelnek kórházban, míg 51-en otthon gyógyulnak, 1113-an pedig otthoni elkülönítésben tartózkodnak. A járvány kezdete óta 694 koronavírus-fertőzött személy hunyt el.

Aki beoltatná magát koronavírus ellen, de még nincs időpontja, most újabb helyek közül, illetve oltóanyagok közül választhat Maros megyében. A Pfizer oltónyagra összesen 245 szabad hely van a megyében. Ugyanakkor 1055 hely van a Moderna oltóanyagra és 1842 hely az Astra Zenecára, utóbbit regisztráció nélkül is be lehet adatni.