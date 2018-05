Közel kilenc ár területet sajátít ki a román állam a Sapientia Alapítványtól

Nagyernyében elkészítették a körforgalmat, de más, jelentősebb munkálat nem történt • Fotó: Gálna Zoltán

Egyetemet, autópiacot és benzinkutat is érint



A kormányhatározathoz csatolt jegyzék alapján két koronkai, 25 nagyernyei, 37 jeddi, 32 marosszentgyörgyi és 42 marosvásárhelyi érintett van. Elsőként a jegyzéken a Sapientia Alapítvány szerepel, amelytől a román állam csaknem 9 ár területet vesz el, pontosabban 899 négyzetmétert, s 43 méteren lebontják az egyetem udvarának kerítését is. A második a listán a koronkai autópiacot működtető cég, amelytől elvesznek 1062 négyzetméternyi területet és a 100 négyzetméternyi alapterületnél nagyobb irodaként és vendéglőként működő épületet is. A kisajátítás érinti többek között az egyik üzemanyagtöltő-állomást is, ettől csaknem 200 négyzetméteres területet vesznek el.



A legnagyobb földerültet, összesen 6310 négyzetmétert Jedden veszik el, s érte 63 528 lejt fog fizetni az állam. A legkisebb földterületet, mindössze két négyzetméternyit marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi tulajdonostól veszik el, ezért a vásárhelyi érintettnek 170 lejt, a marosszentgyörgyinek csupán 19 lejt fizetnek majd. A kisajátított földterületeket és épületeket idén februárban értékelte fel egy független szakértő, s az általa meghatározott árakon kártalanítják majd a tulajdonosokat.