Értékelhették Gyergyószentmiklóst, de csak amiről a városháza kérdezett

A gyergyószentmiklósiak a város honlapján közzétett kérdőívet kitöltve jelezhették, hogy miként látják például az utak, közszolgáltatások, a kulturális élet, a tanügyi intézmények vagy az egészségügy jelenlegi helyzetét. A válaszadásra megadott január 20-i határidőig 687-en pontozták még például a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat tevékenységét is.

A kérdőívet kitöltők kifejthették véleményüket arról is, hogy szerintük

mi az a tényező, ami leginkább hátráltatja város fejlődését,

hogy mit tartanak a legfontosabb és legsürgősebb megoldandó problémának, illetve szerintük melyik az a legfontosabb három fejlesztési projekt, amelyre szükség van az elkövetkező időszakban.

Amint a fejlesztési stratégia elkészítésével megbízott cég vezetője, Farkas György érdeklődésünkre elmondta, a következő lépés rétegtalálkozók szervezése különböző szakterületek, illetve civil szervezetek képviselőivel. A kérdőívben a gazdasági élettel kapcsolatban egyetlen konkrét kérdés szerepelt, csak a turizmusfejlesztésről lehetett elmondani, hogy azt mennyire látják jónak vagy rossznak.

Nem volt benne például a környezetvédelem kérdésköre, amit a hozzánk érkezett jelzések szerint többen hiányoltak.

A városházán érdeklődve azt a választ kaptuk, hogy ha lesz ilyen jellegű igény, megkeresés, akkor lehet még a lezárult kérdőívezéshez hasonló felmérés más témákban is, de amint Farkas György közölte, ők már nem terveznek ilyent. A rétegbeszélgetéseken lesz majd szó más témákról is, ahol például a gazdasági élet szereplői vagy civil szervezetek képviselői lesznek jelen. A felmérés most feldolgozás alatt van, és ennek eredményeit várhatóan február közepén kapja majd meg a megrendelő városháza.

A készülő új integrált fejlesztési terv 2030-ig határozza majd meg Gyergyószentmiklós fejlődési irányát.