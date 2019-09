Közel háromszáz fiatal ropta a táncot az Alcsíki Folkfeszten

Négy évvel ezelőtt döntött úgy az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás, hogy a fúvóstalálkozókhoz hasonlóan a néptánccsoportok találkozóját is megszervezik minden évben más helyszínen. Csíkszentkirály, Csíkszentimre és Csatószeg után idén Tusnádfürdő volt az Alcsíki Folkfeszt házigazdája,

Melles Mária, Tusnádfürdő alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta,

szinte az összes alcsíki település képviseltette magát a találkozón,

illetve a kimaradóknak is nyomós okuk volt a hiányzásra: a kászonaltíziek például egy rangos néptáncversenyen vettek részt Sepsiszentgyörgyön. Az alpolgármester arról is beszélt, a két rendezvény egy időben történő megszervezésére turisztikai szezonzáróként tekintenek, ezért is próbáltak minél színesebb programkínálatot összeállítani.