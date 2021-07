Közel 300 millió lejből, három év alatt építik meg az égési sérülteket ellátó kórházat

Van rá pénz, folytatódnak a régészeti feltárások a Székelytámadt-várban

A székelyudvarhelyi Székelytámadt-vár felújítását célzó munkálatok továbbra is a régészeti feltárásokkal folytatódnak. Most a vár egykori bejárata pontos helyének, méreteinek feltérképezése van soron, az ezt előkészítő földmunkálatokat el is kezdték.