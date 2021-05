Közbiztonságról, romakérdésről, új pártról, beruházásokról, jövőképről Gálfi Árpáddal

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. „Sokan megkerestek közbiztonsági kérdésekkel” • Fotó: Erdély Bálint Előd

A párt vezetése egyébként tényleg nem állított semmilyen feltétel elé, ezt pedig be is bizonyította számomra a párt országos és Hargita megyei vezetősége.

– A romakérdés nemcsak Csíkszeredában vagy éppen Székelyudvarhelyen lehetne probléma, hanem országos viszonylatban gond van. Az azonban biztos: mi az elmúlt években a romakérdéssel viszonylag sokat foglalkoztunk, én például nemcsak polgármesterként, hanem azelőtt is. A romakérdésben amúgy szerintem azokat a lehetőségeket kell megtalálnunk, ami a beilleszkedés irányába tudna vezetni. Ám azt is hozzá kell tennünk, hogy ez nem tud egyik napról a másikra működni.

– Most ugyebár egy vadonatúj szervezetet vezet. Ez összefügg-e azzal, hogy most a helyi közbiztonság kapcsán erős nyilatkozatot fogalmazott meg?

– Nincs összefüggés a kettő között! A mostani bejelentés kapcsán szeretném kiemelni és hangsúlyozni, hogy közbiztonsági kérdésekkel nemcsak polgármesterként, hanem már önkormányzati képviselőként is foglalkoztam, még évekkel ezelőtt. Akkor sem bújtam senki háta mögé, hanem nyíltan és a nevemmel vállaltam mindazokat a lépéseket, amiket a város közbiztonságáért tettem és tenni fogok a következő időszakban is.

A mostani helyzetnek azonban nem én vagyok az elindítója.

Én városvezetőként azoknak a felhívásoknak, levelezéseknek, telefonbeszélgetéseknek a következtében éreztem úgy, hogy tényleg lépni kell; ezekkel sokan megkerestek. Természetesen az igazságszolgáltatással együtt kell itt fellépni. Csak így tudnak olyan eredmények megszületni, amit a közösség jogosan elvár tőlünk.

– Rugózzunk még a kérdésen: az említett család ugyebár évtizedek óta Székelyudvarhelyen él. Miért pont most érezte úgy, hogy legalább nyilatkozatok szintjén lépni kell? Ugyanakkor milyen további lépéseket tervez?

– Itt nem maga a család, hanem a cselekedeteik az elítélendőek.

Nem a nevekről van szó, hanem minden olyan ügyről, amit bárki is tett a közösség ellen, legyen szó fenyegetésekről, zsarolásokról.

A közbiztonság mindig is kitűzött feladatom volt, és meggyőződésem, hogy a helyiek el is várják ezt a mindenkori városvezetőktől – az önkormányzati képviselőktől is –, hogy kiálljanak és figyeljenek erre. Nekünk nem szabad megtorpannunk, hiszen mi azokat az embereket képviseljük, akiktől négyévente a szavazatukat kérjük, cserében el is várnak tőlünk olyan megvalósításokat, amiket megígértünk.

– Térjünk át egy kérdés erejéig az úgynevezett nagypolitikára. Kérem, beszéljünk egy keveset az RMDSZ-szel való viszonyáról; főleg annak tükrében, hogy a kormányon lévő RMDSZ már-már „önti rá” a pénzt a környező településekre (például Csíkszeredára és Gyergyószentmiklósra), Székelyudvarhely azonban kimaradt. Ön szerint miért?

– Volt, van és lesz is egyeztetés az RMDSZ csúcsvezetésével; nemrég voltunk Bukarestben Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknél, egyúttal miniszterelnök-helyettesnél. Mi tényleg keressük azokat a pénzügyi lehetőségeket, amelyek a mi elképzeléseinknek a megvalósításához szükségesek. Mert tudjuk, hogy bármilyen és akárhány tervünk is legyen, azok megvalósításához pénzforrásokra van szükségünk.

– Tehát értsük úgy, hogy türelmet kér a székelyudvarhelyiektől, mert fog jönni a pénz?

– Meg vagyok erről győződve! Székelyudvarhely az elmúlt időszakban is a térség motorja kellett volna legyen, értem ezalatt az udvarhelyszéki települések mozgalmát.

Az elmúlt időszakban elodázott társulási lehetőségeket idén reményeim szerint meg tudjuk valósítani Udvarhelyszék számára.

Az igazi eredményeket térségi szinten lehet elérni, ehhez azonban közös gondolkodásra és olyan fejlesztések van szükség, amik ezt meg is mutatják.

– Úgy legyen. Évek óta halljuk, hogy tucatnyi nagyberuházásra nyert pályázatot a város. Megvan erre az önrész? Hiszen egy nyertes pályázat önmagában még nem sok, ehhez önrész és kivitelezés kell. Egyáltalán, ezeknek mikor lesznek látható nyomai?

– Ahhoz, hogy ezeket a pályázati lehetőségeket a város le tudta és a jövőben is le fogja hívni, először a város vagyoni kérdéseinek a rendbetétele volt az elsődleges feladatunk. Vagyis ahhoz, hogy Székelyudvarhely 15 európai uniós pályázaton keresztül közel 30 millió eurót le tudott hívni, annak köszönhető, hogy rendeztük a vagyoni kérdéseket. Mert tudni kell, hogy minden pályázat elsődleges papírja a megpályázandó létesítmény – út, járda, épület – telekkönyve. Azt is tudni kell, és beszélnünk is kell róla, hogy 2016-ig Székelyudvarhelyen egyszerűen nem voltak nyertes európai uniós pályázatok.

Sokat hangoztatjuk, hogy városunk le van maradva Csíkszeredához és Sepsiszentgyörgyhöz képest, ha viszont megtekintjük a Központi Fejlesztési Régió honlapját, láthatjuk, hogy a megyei jogú városok közül mi hívtuk le a legtöbb forrást az utóbbi néhány évben.

Ennek tükrében mondom: az elmúlt években zajlottak a papírozások és a projektek előkészítése, idén pedig a kivitelezések kezdődnek el. Említek is néhány befektetést: az Orbán Balázs iskola tornatermének befejezése, a Bányai János iskola főépületének rendbetétele, ugyanakkor remélem, hogy a csillagvizsgáló felújítására kiírt negyedik közbeszerzés már sikeres lesz. Úthálózatra is 15 millió eurós pályázatunk van. Feladatunk tehát van bőven. Itt azonban már a 2021–2027-es pályázati időszakra is fel kell készülnünk: erre idén a testület 5 millió lejt hagyott jóvá előtanulmányok elkészítésére. Mert mindenki számára világos kell legyen:

ahhoz, hogy bárhová is pályázhassunk, tiszta telekkönyvekkel és tanulmányokkal kell rendelkezzünk.

Nem szeretnénk, ha még egyszer kimaradna Székelyudvarhely ezekből a lehetőségekből.