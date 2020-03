Közbeszólt a szegénység: diszkriminatív lehet az online oktatás

Csak ajánlás az online oktatási forma, de sok pedagógus aggódik miatta • Fotó: Haáz Vince

Az FSLI, amely a tanügyi alkalmazottak 56 százalékának jogaiért áll ki, közleményében kifejti, hogy az oktatási minisztérium március 18-án közzétett felhívása, amelyben a tanintézményekre bízza az online oktatással kapcsolatos döntést, nem veszi figyelembe az oktatási rendszer valóságát.

A felhívás nem veszi figyelembe, hogy nem minden diáknak van lehetősége hozzáférni okoseszközökhöz és internethez, hogy teljesíteni tudja a feladatokat – nemcsak a vidéki iskolákban tanulóknak, de néhány bukaresti iskola diákjainak sincs erre lehetőségük –, és sajnos vannak tanárok is hasonló helyzetben.

A járvánnyal járó szorongások mellett sok pedagógusból további nyugtalanságot váltott ki az a tény, hogy fizetése függhet attól, hogy átadja-e online a leckéket vagy sem. Továbbá azt sem kell elfelejteni, hogy sok szülő otthonról kénytelen végezni a munkáját ebben az időszakban, ezért sok gyerek nem fér akkor hozzá a számítógéphez vagy más okoseszközhöz” – írják a tanügyi szakszervezet képviselői. Úgy vélik, a járványhelyzet alakulásának függvényében, főként a tavaszi vakáció lejárta után

a minisztérium képes lesz majd egy megvalósítható megoldást találni a tanév lezárására és a záróvizsgák lebonyolítására.

Nehéz helyzetben

Molnár Zoltán úgy véli, nagyon nehéz helyzetben vannak a tanárok, mert eddig Romániában nem volt szokás olyan elektronikus platformok használata, amelyekről most elvárja a minisztérium, hogy használják.

Nem azt mondjuk, hogy nem kell online oktatni, csak azért tartjuk ezt diszkriminatívnak, mert nem juthat el mindenkihez, és nincsenek erre felkészülve, felkészítve a tanárok sem.

Esetleg egyénileg akadtak olyanok, akik ezt tanulták régebben is, de nem volt divat Romániában ilyesmivel foglalkozni. Azzal megy el sok idő, hogy elektronikus platformokat tanulmányozunk, próbálunk használni, mikor az anyagot így is, úgy is be kell majd pótolni” – mondta el az FSLI Maros megyei elnöke. Véleménye szerint

nehéz felmérni, hogy hány gyerek és tanár nem fér hozzá az online oktatás lehetőségeihez, de nagyon sokan vannak, főleg vidéken, ahol sok iskolában a tanulók legalább fele nehéz anyagi körülmények között él.

Molnár Zoltán úgy látja, sikeresen próbálkoznak azok a pedagógusok, akiknek lehetőségük van az online oktatásra. Hozzátette, követni lehet ugyan, hogy a diák mennyi időt tölt el egy-egy oktatással kapcsolatos elektronikus platform előtt, de kötelezni nem lehet rá.

Az elmaradt hetek pótlási lehetőségeiről még elméleti szinten sem lehet beszélni, mivel napról napra változik a járványügyi helyzet az országban. A szakszervezet megyei elnöke szerint csak akkor lesz erről szó, amikor lehetőség adódik tárgyalni róla, hiszen jelenleg a tanügyi helyzet is nagyon kilátástalan.