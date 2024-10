Követendő példa lehet a fogyasztóvédelem viszonyulása az anyanyelvhasználathoz

Sok éve küzd a Székely Figyelő Alapítvány és ennek vezetője, Árus Zsolt azért, hogy a közintézmények magyarul is fogadják és válaszolják meg a hozzájuk fordulók leveleit. Sokszor hiába. Most pozitív kivételként említi a fogyasztóvédelmi hatóságot.

Sajtótájékoztatón számolt be Árus Zsolt gyergyószéki civil aktivista arról, hogy miközben számos hatósággal perre kell menniük azért, mert nem tartják be a magyar nyelv használatára vonatkozó törvényes előírásokat, időnként jó példával is találkoznak.