Kövér László: a Forgatag eredményesen szolgálja a marosvásárhelyi magyarság felemelkedését

Rendhagyó ökumenikus istentiszteletet tartottak vasárnap délelőtt tíz órától a marosvásárhelyi Vártemplomban a 8. Vásárhelyi Forgatag keretében, amelyen részt vett az esemény fővédnöke, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is.

Az istentiszteletet követően Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke tartott beszédet, aki hangsúlyozta, pár nappal ezelőtt arra is emlékeztünk Marosvásárhelyen, hogy Bethlen Gábort, aki szabad királyi városi rangot adományozott Marosvásárhelynek, 401 évvel ezelőtt a Besztercebányai Országgyűlés magyar királlyá választotta. Ő volt az első olyan erdélyi uralkodó, aki tudatos művelődéspolitikát folytatott, egyenrangúnak tekintve a művelődést a gazdasági vagy a hadi szükségletekkel.

Mi lehet a titka annak, hogy a lélekszámban és lélekben is sokszor meggyötört Marosvásárhely ilyen, a határain messze túlmutató megújulási képességgel rendelkezik? A titok nyitja az, hogy Marosvásárhely szenvedélyesen és konokul hisz az eszményeiben, és ebben példát mutat minden magyar és román, minden európai közösség számára.

„Ezen erőnek és reménynek Marosvásárhelyen kiapadhatatlan szellemi forrásai vannak, amelyek a legmostohább időkben is képesek éltetni Székelyföldet, képesek éltetni az erdélyi szellemiséget Romániában, és a közép-európai szellemiséget Európának ebben a szegletében.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében felemelő érzésnek nevezte, hogy a Vártemplom megújult falai közt lehet, hiszen az elmúlt időben a jó Isten elhivatott emberek munkálkodása révén nemcsak a templomot újította meg, hanem az egykori székely főváros életerejét is, a marosvásárhelyi magyarság jövőbe vetett reményét is.

– fogalmazta meg Péter Ferenc. Hozzátette, azért lehetséges ez, mert újra és újra maguk mögött tudhatják az anyaország, a helyi önkormányzatok és a helyi vállalkozók támogatását, hiszen a tudatos művelődéspolitika ma is ugyanolyan fontos Marosvásárhelyen, mint Bethlen idejében volt.

– idézte fel Kövér László a város fekete márciusát megelőző néma tüntetést, mintegy válaszként arra, hogy a történelmi mélységekből miként tud mindig megújulva kiemelkedni, ahogy ez napjainkban is történik. „Sikert kívánunk az új városvezetésnek, hogy visszaadják a városnak az őt megillető rangját és fényét az itt élő magyarság és románság hasznára és Európa okulására” – tette hozzá.

Továbbá Marosvásárhelyről azt is elmondta, a kommunizmus ideje alatt többször is megalázta a történelem, ám a város a kommunizmus bukása után európai méltósággal jelezte az erdélyi magyar életerő és remény újjászületését.

„Bukarestnek azt üzenték, hogy a román állam hivatását csak akkor teljesítheti be, ha keresztény etikai követelmények és valódi demokrácia szellemében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között élő összes népet. Budapestet pedig arra emlékeztették, hogy a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek a romániai magyarság az alkotórésze” – fejtette ki a Magyar Országgyűlés elöljárója.

Kövér László úgy fogalmazott,

a Vásárhelyi Forgatag eredményesen szolgálja a marosvásárhelyi magyarság felemelkedését,

amelyet meg is köszönt a szervezőknek. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy másfajta „forgatagok” is vannak a világban, hiszen a nyugati világban olyan mérgező eszmék törnek felszínre, amelyeknek célja nem az építés, hanem a rombolás, a természetes emberi közösségek, mint a családi, hitbéli és nemzeti közösségek felbomlasztása, valamint az ezt védő intézmények, mint a keresztény egyházak és a nemzeti államok elsorvasztása.

A rendhagyó istentisztelet a magyar himnusz közös eléneklésével ért véget.