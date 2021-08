Kovács Levente: az a célom, hogy megmutassuk, nemcsak jó harcosok, hanem jó gazdák is vagyunk

Kovács Mihály Levente • Fotó: Haáz Vince

Az egybegyűltekhez szólt Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke is, aki hangsúlyozta, hogy a kezdéshez, újrakezdéshez, alapításhoz, összefogáshoz optimizmusra van szükség.

„Eltelt az RMDSZ életében is több mint 30 év itt Marosvásárhelyen, és hasonló helyzeteken, kezdéseken, újrakezdéseken, többször mentünk már át. Sokan vannak a teremben, akik éppen tisztséget vállalnak ismét, vagy most vállalnak először tisztséget. Mit jelent egy ilyen vállalás? Esélyt. Akik tisztséget vállalnak, kapnak egy esélyt, hogy valamin változtassanak, hogy itt Marosvásárhelyen összefogják a magyarokat. Most ezt ki kell használni” – mondta.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere beszédében kitért arra, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ fő célkitűzése, amelyet polgármester, alpolgármester, helyi tanácsosok, városi elnök, körzeti elnökök és minden egyes RMDSZ tag szívügyének kell tartson, az, hogy megoldásokat találjon a közösség problémáira és hétköznapok kihívásaira.

HIRDETÉS

Kovács Mihály Levente beszédében hangsúlyozta, meglátása szerint a marosvásárhelyi RMDSZ-nek segítenie kell az új városvezetés munkáját, meg kell őriznie és meg kell erősítenie a magyar emberek bizalmát azért, hogy 2024-ben újra jó szívvel szavazzanak nekik bizalmat a munka folytatásához.

A célom, hogy megmutassuk, nemcsak a kampány háborús légkörében, de a dolgos mindennapokban is képesek vagyunk győzni: erős szervezetet, erős közösséget építeni, segíteni a polgármestert és a frakciót a város előre lendítésében. Hogy megmutassuk, nemcsak jó harcosok, hanem jó gazdák is vagyunk

– fogalmazott.