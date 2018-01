Kötelező vagy sem magyarul is beszélő rendőrt kihelyezni a községi rendőrőrsökre?

Helyszínelés közben. A jogszabályok értelmében a rendőröknek kötelességük – ha szükség – tolmácsot biztosítani a kihallgatások alkalmával • Fotó: Pinti Attila

a gyimesfelsőloki rendőrőrsön nem érvényesül az anyanyelv-használati jog, hiszen a rendőrök jogállásáról szóló, 2002-ből származó 360-as számú törvény 79. cikkelye szerint azon területi közigazgatási egységekben, ahol a valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyek számaránya meghaladja az összlakosság 20 százalékát, az illető nyelvet ismerő rendőröket is alkalmazni kell.

Ezt követően a személyazonossági igazolványát is visszaadták” – mesélte el az ügy részleteit az önkormányzati képviselő. Hozzátette, mindez azt jelenti, hogy

megbizonyosodtam, hogy tényleg egyik rendőr sem tud magyarul. Más lehetőség hiányában románul beszéltem azzal a rendőrrel, aki a fiú ügyével foglalkozott, és megtudtam, hogy a 19 éves fiatal végül elhívta egyik, románul is beszélő barátját, és így sikerült elintézniük az ügyet.

Miután egyértelművé vált, hogy nem tudnak szót érteni, a rendőr elküldte a fiút azzal, hogy hozzon valakit, aki segít a kommunikációban. Emellett elvette a fiatal személyazonossági igazolványát is.

A nyelvismeret hiánya pedig gyakran az igazságszolgáltatást is akadályozza, a legutóbbi ilyen esetet a hónap elején Gyimesfelsőlokon jegyezték.

Megnövelték tavaly a csíki községi rendőrőrsökön szolgálatot teljesítő, magyar vagy magyarul is értő és beszélő rendőrök számát, ám ennek ellenére még mindig akad olyan település, ahol jelenleg is csak románul beszélő rendőrök dolgoznak.

Csíkszentimrén is két román rendőr tevékenykedik: Kencse Előd polgámester elmondása szerint az őrsparancsnok ért magyarul, és beszél is, ha muszáj, de nem szívesen. Mint mondta, vele csak románul beszél, de a lakosságnak – ha látja, hogy nem tudnak románul – magyarul válaszol. Ennél sokkal kedvezőbb a helyzet Csíkszentdomokoson , ahol három rendőr teljesít szolgálatot: Karda Róbert polgármester szerint közülük

a településen a régóta szolgálatot teljesítő román anyanyelvű rendőr mellé tavaly egy magyar is került.

Csíkszentsimonban is fele-fele arányban oszlik meg a magyar és román rendőrök száma Kozma István polgármester szerint

Kászonaltízen hosszú időn keresztül egy román rendőr teljesített szolgálatot, tavaly azonban további három rendőrt helyeztek ki a településre: közülük egy magyar anyanyelvű, egy másik szinte anyanyelvi szinten beszél, és a harmadik román hölgy is ért magyarul.

Több csíki polgármestert is megkerestünk a téma kapcsán, akik kivétel nélkül arról számoltak be, hogy bár korábban valóban gyakran megtörtént, hogy csak egy vagy két román, magyarul egyáltalán nem beszélő rendőr teljesített szolgálatot a községi őrsökön, tavaly megváltozott a helyzet.

tavaly több csíki településre is magyar vagy magyarul értő és beszélő rendőröket helyeztek ki.

A rendőrség nem veszi figyelembe, hogy a polgárok szolgálata és a biztonság megőrzése lenne a feladata. A gondolkodásmódjukon és a viszonyulásukon kellene változtassanak, és nem csak azért, mert törvény kötelezi őket, hanem a jóérzés miatt is

Veress Dávid szerint az is problémát jelent, hogy a polgárok nem ismerik a jogaikat, vagy ha mégis, nem mernek élni velük. „Ha a jogállam úgy működne, ahogy elő van írva, fele ennyi bajunk sem lenne magyarként.

Császár Attila csíkrákosi polgármester megkeresésünkre elmondta,

az őrsön két rendőr tevékenykedik, és egyikük beszél magyarul.

Miközben Gyimesfelsőlokon a háromból egyik rendőr sem beszél magyarul, Gyimesközéplokon már sokkal kedvezőbb a helyzet: Gergely Károly polgármester beszámolója szerint

öt rendőr teljesít szolgálatot a községben, ebből pedig kettő beszél magyarul.

Másként értelmezett törvény

Arról, hogy pontosan hány községben teljesít szolgálatot – és hányban nem – magyarul is értő és beszélő rendőr, nem vezet nyilvántartást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság – tudtuk meg Gheorghe Filip szóvivőtől. Ennek oka, hogy a rendőrség értelmezése szerint

a törvények nem kötelezik őket arra, hogy minden községbe a nemzeti kisebbség nyelvét beszélő rendőrt helyezzenek ki.

A szóvivő szerint a már említett 360-as számú törvény a területi közigazgatási egységekről rendelkezik, ami magára a megyére vonatkozik, így esetükben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol az előírásoknak megfelelően több magyar rendőr is teljesít szolgálatot.

A községi rendőrőrsökre nem vonatkozik az említett törvény, de ennek ellenére – a lakosság igényeinek eleget téve – arra törekednek, hogy minden községben legyen legalább egy olyan rendőr, aki beszél magyarul.

Gheorghe Filip szerint egyébként nemcsak a csíki térségben, hanem egész Hargita megyében alig van már olyan adminisztratív területi egység (tehát város vagy község), ahol ne lenne – ha nem is magyar anyanyelvű de – magyarul értő, és ha törve is, de magyarul beszélő rendőr. A szóvivő ugyanakkor arra is kitért, hogy

a jogszabályok értelmében a rendőröknek kötelességük – ha szükség – tolmácsot biztosítani például a kihallgatások alkalmával. A polgároknak a bűnügyi eljárás teljes ideje alatt jogukban áll fordítót, tolmácsot igényelni.