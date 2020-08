Koszta István: Merjük életünket Istenre bízni

Kedves testvérek, keresztényként, egyházi emberként a jelenlegi helyzetre hivatásomból sem tudok semmi újjat mondani és cselekedni, mint amit eddig is hirdettem és tettem – szól a hívekhez Koszta István, a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház püspökhelyettese.

Az imádság rendbe hozza a lelki, szellemi egyensúlyunkat, fogalmaz Koszta István • Fotó: Koszta István Facebook-oldala

„ A Jézus Krisztusról szóló üzenet evangélium minden időben aktuális, tehát a jó időkben is és az ilyen mai helyzetben is, ami körülöttünk van a koronavírus-járvány idején. Az imádság rendbe hozza a lelki, szellemi egyensúlyunkat, higiéninánkat. És ez a fizikai igényeinket és higiéniánkat is rendbe fogja tartani.

Merjük életünket Istenre bízni, hagyjuk, hogy Isten vigyázzon ránk, és mi ezáltal tudunk igazán vigyázni magunkra és egymásra.

Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban”.