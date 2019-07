Kósa Lajos Tusványoson: amit a magyarországi ellenzék képvisel, az ostobaság

„Már kaptak két hatalmas pofont az elmúlt időszakban, most jön a harmadik” – hangzott el a magyarországi ellenzékre vonatkozóan az őszi önkormányzati választások témájában tartott panelbeszélgetésen Tusványos második napján. A meghívottak arra is rávilágítottak: az ellenzék nem tud a lakosság érdekeit szolgáló, építkező célokat felmutatni, mivel az összefogásuk kizárólag a jelenlegi kormánykoalíció megbuktatására irányul.

• Fotó: Pinti Attila

A Lőrincz Csaba sátorban tartott panelbeszélgetést Zsigmond Barna Pál moderátor, a Fidesz országgyűlési képviselője nyitotta meg, és felkérte a meghívottakat, fejtsék ki álláspontjukat a témával kapcsolatosan. Elsőként Kósa Lajos köszöntötte a jelenlévőket, majd kiemelte, hogy az októberi megmérettetésen a teljes önkormányzati rendszerről, illetve a városok, falvak vezetőiről is véleményt nyilvánítanak a választók. „Ezzel kapcsolatban két markáns álláspont létezik. Az egyik tábor azt mondja: Orbán takarodj!, Fidesz takarodj!, Fogjunk össze az ördög öreganyjával is, hogy ezt a célt el tudjuk érni. A célunk pedig az, hogy megdöntsük az Orbán-kormányt, ezért szavazzatok ránk. A másik álláspont a miénk.

A közelgő magyarországi önkormányzati választások is terítékre kerültek Tusványos második napján: az Életünk a lakóhelyünk! címmel megszervezett panelbeszélgetésen Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke, Bagdy Gábor, Budapest pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettese, Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének polgármestere és Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere ült asztalhoz.

Magyarázatként hozzáfűzte: az egyik álláspont láthatóan háborús, a másik azonban építkező. „Meggyőződésem, hogy amit az ellenzék képvisel, az ostobaság. Először is, teljesen nyilvánvaló, hogy a gyűlölet csak nagyon kevés ideig tud kovásza lenni bármilyen együttműködésnek. Másrészt érdemes megfigyelni, mi történt az elmúlt időszakban. Összefogásról beszéltek a 2018-as országgyűlési választásokon, kétharmad lett belőle, összefogásról beszéltek, mint csodaszerről az EP-választásokon, 53 százalékos többség lett belőle. Most harmadjára is az összefogás a csodafegyverük, hátha egyszer bejön. Azt kívánom nekik, hogy ennél jobb ötletük sohase legyen.

Már kaptak két hatalmas pofont az elmúlt időszakban, most jön a harmadik, mert az alapkoncepció rossz, csak ők ezt nem értik

– adott hangot véleményének a kampányfőnök.