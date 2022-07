Kós Károly építészeti stílusában újul meg a marosszentgyörgyi kultúrház

míg a korábbiban alig száz ember fért be a nézőtérre, az új kultúrotthon már háromszáz férőhelyes lesz.

Az Európai Unió finanszírozásával bővülő művelődési otthon felépítésére két éve van a kivitelezőnek. Előbb le kellett bontani a tetőzetet, amely már megkorhadt, a tartógerendák is tönkrementek, majd

azokat a falakat is át kell alakítani, amelyek annyira megrepedeztek, hogy már nincs mit kezdeni velük.

Mivel a település Maros megye legnagyobb községe 12 ezer lakosával, az igény is megnőtt a kulturális rendezvények, színházi előadások, néptánctalálkozók, koncertek, író-olvasó találkozók, kiállítások, tanévzáró, ballagási ünnepségek iránt.

Mivel turisztikai település is vagyunk, arra is gondolnunk kell, hogy az itt tartózkodó fürdővendégeknek is minél színvonalasabb lehetőségeket nyújtsunk a művelődésre, kikapcsolódásra